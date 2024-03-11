Круто! Эстонская триатлетка вошла в первую десятку престижного турнира

Кивиоя проплыла 2 км за 28,56, затем проехала 80 км за 1:58,57 и пробежала 18 км за 1:10,27. Общее время 3:40.15 означало десятое место среди 20 участников. Индия Ли победила с результатом 3:27,12, за ней следуют Люси Чарльз-Барклай (3:27,42) и Холли Лоуренс (3:30,36).

«Это было интересное соревнование», - прокомментировала спортсменка.

Также она добавила: «Когда на старте всего 20 человек, создается ситуация, когда разрывы увеличиваются. Первые 500 метров я проплыла хорошо, но потом вместе с одной американкой обошла группу. В начале велогонки все было хорошо, и я продвигалась вперед, но когда солнце зашло и стемнело, тело как бы отключилось, и вторая часть велогонки стала очень тяжелой.

Бег принес ощущение того, что сезон еще только начинается, и я просто не успела провести достаточное количество беговых тренировок, поэтому это было настоящее страдание. В протоколе записано десятое место, это неплохо, но я не очень довольна своим выступлением. В то же время я должна помнить, что еще не в лучшей форме. В целом это был хороший опыт, и я очень рада, что получила возможность здесь выступить».

Датчанин Магнус Дитлев выиграл мужскую гонку со временем 3:09.08.

Второй этап World Tour пройдет в Сингапуре в середине апреля.