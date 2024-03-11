Пн, 11.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Ансип: по всей вероятности, Кая Каллас выбыла из гонки

Лоора-Элизабет Ломп
Copy
Андрус Ансип.
Андрус Ансип. Фото: Mihkel Maripuu

В письме, разосланном однопартийцам, член Европарламента и бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партии реформ) утверждает, что у него нет полномочий препятствовать тому, чтобы премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) стала или не стала так называемымым Spitzenkandidat или ведущим кандидатом.

Бывший евродепутат Индрек Таранд заявил в четверг в эфире «Актуальной камеры», что премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) отказалась от выдвижения ведущим  кандидатом от европейских либералов на выборах в Европарламент из-за действий коллеги по партии Андруса Ансипа.

Евродепутат Андрус Ансип разослал по внутренней рассылке партии объяснительное письмо, поскольку после сюжета «Актуальной камеры» и пятничной статьи Postimees, которую опровергают евродепутаты Яна Тоом и Урмас Паэт, по-преэнему есть сомневающиеся.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх