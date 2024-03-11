Ансип: по всей вероятности, Кая Каллас выбыла из гонки

В письме, разосланном однопартийцам, член Европарламента и бывший премьер-министр Андрус Ансип (Партии реформ) утверждает, что у него нет полномочий препятствовать тому, чтобы премьер-министр Кая Каллас (Партия реформ) стала или не стала так называемымым Spitzenkandidat или ведущим кандидатом.