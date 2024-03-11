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В Таллинне на нескольких перекрестках будут работать регулировщики

rus.postimees.ee
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В связи с закрытием участков улиц из-за строительства путей портового трамвая в понедельник утром возникла изрядная пробка на улице Рейди-теэ, и в других местах в центре Таллинна.
В связи с закрытием участков улиц из-за строительства путей портового трамвая в понедельник утром возникла изрядная пробка на улице Рейди-теэ, и в других местах в центре Таллинна. Фото: Eero Vabamägi

Вызванная возобновившимся неделю назад строительством трамвайной линии в Старый порт сложная дорожная обстановка постепенно стабилизируется. Участники дорожного движения привыкают к его временной организации, а на некоторых перекрестках работают регулировщики.

Сегодня регулировщики будут дежурить в утренний и вечерний часы пик на перекрестке улицы Рейди с Йыэ и Ахтри, а вне пикового времени на улицах Кай и Садама, чтобы помочь направить движение в порт. В вечерний час пик регулировщики помогут направлять движение на кольце Виру и перекрестке Тоомпуйестеэ и улицы Техника.

Продолжат ли регулировщики работать и в последующие дни, будет решено, исходя из дорожной обстановки.

Схемы рекомендуемого объезда во время строительства можно найти на сайте строительства трамвайной линии в Старый порт.

Трамвайное движение по новому маршруту планируется начать осенью этого года, окончательно объект будет завершён в начале 2025 года. Проект финансируется Европейским союзом из средств Фонда восстановления и устойчивости NextGenerationEU.

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