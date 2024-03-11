Найти работу все сложнее: в Эстонии резко сократилось число вакансий

Аналитик Департамента статистики Лийна Куузик в переданном BNS пресс-релизе объяснила, что общее число как вакантных, так и занятых должностей в четвертом квартале составило чуть более 604 000, из них наибольшая часть — вакансии в обрабатывающей промышленности, торговле и образовании. «Доля вакансий составила 1,52% от общего числа должностей, больше всего их было в сферах государственного управления и обороны, образования, а также в сфере здравоохранения и социальных услуг», — добавила она.

По словам Куузик, из всех вакансий 37% было в публичном секторе. Самой высокой доля вакантных должностей была в сферах государственного управления и обороны, информации и связи, а также в профессиональной, научной и технической деятельности, самой низкой — в сельском хозяйстве, лесном и рыбном хозяйстве.

Большинство вакансий находилось в Харьюском уезде (81%), в том числе в Таллинне (71%), далее следовали Тартуский (6,9%) и Ида-Вируский (3,7%) уезды. Наиболее высокой доля вакантных должностей была в Харьюском и Ида-Вируском уездах, а самой низкой — в Хийуском и Пылваском уездах.

«В четвертом квартале на работу было принято 36 385 и уволено 44 888 человек», — рассказала аналитик и добавила, что оборот рабочей силы, характеризующий ее движение, т. е. общее число работников в результате приема на работу и увольнений, уменьшился по сравнению с четвертым кварталом 2022 года на 5%.

«По количеству принятых на работу людей лидировали сферы оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов, обрабатывающей промышленности, а также административной деятельности и дополнительных услуг в данной области. По количеству уволенных лидировали сферы оптовой и розничной торговли, ремонта моторных транспортных средств и мотоциклов, обрабатывающей промышленности и строительства. По инициативе работодателя было уволено 7156 работников, или 16% от общего количества уволенных», — объяснила Куузик.

При оценивании числа занятых должностей и передвижения рабочей силы Департамент статистики использует данные из Регистра трудовой занятости Налогово-таможенного департамента. Средний квартальный показатель числа вакантных и занятых должностей публикуется по состоянию на конец месяца.

Главным представителем общественного интереса к статистической работе является Министерство экономики и коммуникаций, по заказу которого Департамент статистики собирает и анализирует данные.