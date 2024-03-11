Шпионские краны? ⟩ В американских портах обнаружено странное коммуникационное оборудование

В ходе расследования комиссии Конгресса США на используемых в портах страны грузовых кранах были обнаружены устройства связи неясного назначения.

Судя по всему, для обеспечения нормальной работы кранов эти коммуникационные устройства не нужны, сообщает CNN.

По словам сотрудников Конгресса, в некоторых случаях компоненты, установленные на кранах, содержат сотовые модемы, обеспечивающие удаленный доступ.

Обнаружение модемов в очередной раз подняло вопрос безопасности американских портов.

Пентагон, разведслужбы и администрация Байдена все больше обеспокоены возможностью диверсий и шпионажа с помощью гигантских кранов китайской фирмы ZPMC.

Установка модемов на краны для контроля их работы и обеспечения своевременного обслуживания не является чем-то необычным, однако, судя по всему, администрация американских портов такое оборудование не заказывала.

В заявлении руководства ZPMC говорится, что компания «всегда стремилась предоставлять высококачественные продукты и услуги клиентам по всему миру». ZPMC всегда строго соблюдает законы и правила соответствующих стран».

По словам Лю Пэнъюя, представителя посольства Китая в Вашингтоне, утверждения о том, что краны китайского производства представляют угрозу безопасности США, являются «полной паранойей».

Как поясняют эксперты, краны китайского производства играют ключевую роль в транспортировке товаров через морские порты США, оборот которых составляет триллионы долларов.

По данным Береговой охраны США, краны китайского производства – это порядка 80% всех кранов, используемых в американских портах.

Кранами часто можно управлять удаленно, а это означает, что хакер, имеющий доступ к сетям кранов, может собирать разведданные из портов или, теоретически, даже вызывать сбои в работе оборудования.

В прошлом месяце администрация президента Байдена объявила о планах инвестировать 20 миллиардов долларов в новую портовую инфраструктуру, включая краны американского производства.