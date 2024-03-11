Интерес людей к покупкам и ожидаемое в будущем падение Euribor спасли рынок недвижимости от мрачного сценария, предсказанного в конце прошлого года. По словам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic Танеля Ребане, большого увеличения количества сделок по приобретению недвижимости не ожидается, но во второй половине года количество сделок должно вырасти.
Эксперт: люди неплохо справляются с повседневными тратами, что способствует росту интереса к новой недвижимости
«Год начался довольно позитивно для брокеров по недвижимости, поскольку ожидалось более значительное падение, чем то, которое принесло начало года, – сказал Ребане. – Те, кто хочет купить недвижимость, уже некоторое время занимали выжидательную позицию, и теперь есть признаки того, что люди устали откладывать принятие решений. Люди также заметили, что Euribor сегодня достиг своего пика, и все чаще говорят о его снижении».
Прогнозировалось, что состояние эстонской экономики будет гораздо хуже, но ничего экстраординарного не произошло, и это дает людям немного больше уверенности для принятия более серьезных решений.
«Хотя безработица растет, но очень медленно, и рост цен также замедлился. Заработная плата также продолжает расти, хотя и более медленными темпами», – говорит Ребане. По мнению эксперта, в настоящее время люди неплохо справляются с повседневными тратами, и это также способствует росту интереса к новой недвижимости.
Однако положительные тенденции не означают немедленного всплеска сделок. По прогнозам руководителя отдела розничных банковских услуг Luminor Baltic, первая половина года может принести рынку недвижимости стабильные показатели продаж, а во второй половине года количество сделок несколько возрастет.
«Количество сделок может увеличиться, если Европейский центральный банк решит предпринять ожидаемый шаг по снижению процентных ставок. Однако я думаю, что снижение Euribor не будет происходить в оптимистичном нисходящем направлении, которое сейчас предсказывают рынки, – скорее всего, он последует за политикой США, где процентная ставка остается высокой в течение более длительного времени», – добавил он.
Экономическая ситуация также повлияла на то, как строятся квартиры в новостройках: если раньше люди искали более просторные квартиры в новых комплексах, то сегодня, например, двухкомнатные квартиры в среднем составляют 45, а не 55 квадратных метров.
«Цены на квартиры, выставленные на продажу на вторичном рынке, сегодня в основном стабилизировались, и серьезных изменений в новостройках не предвидится. Однако количество людей, которые могут позволить себе новые квартиры, резко сократилось, и это, в свою очередь, повлияло на решения застройщиков», – поясняет Ребане.