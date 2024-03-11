ФОТО И ВИДЕО ⟩ Обвиняющаяся в мошенничестве член Рийгикогу Керт Кинго предстала перед судом

Обвинения обоим были предъявлены в августе 2022 года. Согласно обвинению, Керт Кинго представила в Рийгикогу к оплате счета адвокатской фирмы, в которых были указаны различные консультационные услуги, связанные с работой члена Рийгикогу, которые на самом деле адвокатская фирма Керт Кинго в связи с ее работой в Рийгикогу не оказывала. Обвинение утверждает, что Керт Кинго использовала поддельные счета для того, чтобы Рийгикогу оплатил расходы на юридическую помощь, не связанные с работой в Рийгикогу.