Рейсы отменяются: забастовка крупной авиакомпании затронет и пассажиров Таллиннского аэропорта

На прошлой неделе, 7 и 8 марта, были отменены около тысячи рейсов, поскольку двухдневную предупредительную забастовку проводил наземный персонал Lufthansa. Теперь же бортпроводники крупной авиакомпании готовятся к забастовке, которая будет проводиться с 4.00 до 23.00 во вторник, 12 марта, на рейсах из Франкфурта-на-Майне и в это же время в среду, 13 марта, - из Мюнхена.

Руководитель проекта маркетинговых коммуникаций Таллиннского аэропорта Аэт Хярмаорг подтвердила Rus.Postimees, что забастовка повлияет и на их пассажиров. «Забастовка Lufthansa затронула таллиннские рейсы и 12 марта отменены все рейсы во Франкфурт. Авиакомпания Lufthansa сама связывается со всеми пассажирами, рейс которых был запланирован на этот день», - уточнила она.

Самолеты Lufthansa. Фото: Elmo Riig

В Lufthansa заверили, что свяжутся с каждым пассажиром, которого затронет забастовка, по электронной почте или в приложении авиакомпании.

Профсоюз с помощью забастовок добивается для 18 000 бортпроводников Lufthansa и почти одной тысячи сотрудников Cityline повышения зарплаты в рамках тарифного соглашения сроком на 18 месяцев. Профсоюз также требует увеличения размеров надбавок и выплаты единовременной компенсации за инфляцию в размере трех тысяч евро.