В понедельник, 11 марта, полиция попросила содействия в поиске 14-летней девочки, которая 8 марта ушла из своего дома в Кохтла-Ярве и пропала.
Пропавшая в Ида-Вирумаа 14-летняя девочка нашлась
Близкие сообщили, что 8 марта около 21:00 из своего дома в Кохтла-Ярве ушла 14-летняя Александра. Помимо родного города, она могла находиться в Таллинне или в Нарве.
Поздно вечером в понедельник в полицию поступило несколько сообщений, что девочка может находиться в одном из уездных автобусов. Прибывшие на место полицейские обнаружили среди пассажиров автобуса пропавшую Александру, которая направлялась домой.