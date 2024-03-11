Вт, 12.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Пропавшая в Ида-Вирумаа 14-летняя девочка нашлась

Rus.Postimees
Copy
Полицейская машина.
Полицейская машина. Фото: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja

В понедельник, 11 марта, полиция попросила содействия в поиске 14-летней девочки, которая 8 марта ушла из своего дома в Кохтла-Ярве и пропала.

Близкие сообщили, что 8 марта около 21:00 из своего дома в Кохтла-Ярве ушла 14-летняя Александра. Помимо родного города, она могла находиться в Таллинне или в Нарве.

Поздно вечером в понедельник в полицию поступило несколько сообщений, что девочка может находиться в одном из уездных автобусов. Прибывшие на место полицейские обнаружили среди пассажиров автобуса пропавшую Александру, которая направлялась домой.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх