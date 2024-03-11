В Ида-Вирумаа ищут 14-летнюю девочку: а вы ее видели?

Близкие сообщили, что 8 марта около 21:00 из своего дома в Кохтла-Ярве ушла 14-летняя Александра. Помимо родного города, она может находиться в Таллинне или в Нарве.

Полицейские проверили различные места как в Кохтла-Ярве, так и в Нарве и Таллинне, но до сих пор установить ее местонахождение не удалось.

Александра худощавого телосложения, рост около 160 см. У нее короткие черные волосы. Уходя из дома, на ней были черные брюки и белая спортивная куртка с капюшоном.

Полиция просит всех, кто видел изображенную на фотографии девочку или знает, где она и с кем проводит время, звонить в центр тревоги по номеру 112.