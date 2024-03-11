Автодилер AutoHalle будет работать в Эстонии под новым брендом

«Обновление бренда является частью долгосрочной стратегии компании как импортера и ритейлера автомобилей. Если до сих пор группа Bassadone и входящие в нее предприятия были известны в Эстонии главным образом как импортеры транспортных средств, то теперь мы хотим сильнее выделиться в секторе продаж транспортных средств», - сообщил генеральный директор Auto Bassadone Вейко Кару.

Кару добавил, что автомобильная промышленность сегодня быстро развивается, поэтому покупка транспортных средств также должна меняться.

«Универсальность марок и моделей автомобилей, выбор видов топлива, формы собственности, стажа вождения, ухода и других возможностей сделали покупку автомобиля более сложной, чем когда-либо прежде. Поэтому автодилеры играют важную роль, помогая клиенту сделать правильный выбор, исходя, прежде всего, из его потребностей и возможностей», - пояснил генеральный директор Auto Bassadone.

Auto Bassadone представляет такие автомобильные бренды, как Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Opel, Peugeot, KGM и Suzuki.

Чтобы улучшить опыт покупки автомобилей, Auto Bassadone инвестирует в цифровизацию, делая покупку автомобиля более быстрой и удобной для клиента.

По словам гендиректора компании, обновление бренда не приведет к кадровым изменениям. «Компания продолжает работать в том же составе. У нас работают специалисты, имеющие двадцатилетний опыт работы в автомобильной отрасли и обширные знания различных марок автомобилей», - подтвердил Кару.