Автодилер AutoHalle обновил свой бренд: с 11 марта компания работает под названием Auto Bassadone. Компания представляет 11 марок и более 100 моделей автомобилей, являясь крупнейшим дилером автомобилей в Эстонии.
Автодилер AutoHalle будет работать в Эстонии под новым брендом
«Обновление бренда является частью долгосрочной стратегии компании как импортера и ритейлера автомобилей. Если до сих пор группа Bassadone и входящие в нее предприятия были известны в Эстонии главным образом как импортеры транспортных средств, то теперь мы хотим сильнее выделиться в секторе продаж транспортных средств», - сообщил генеральный директор Auto Bassadone Вейко Кару.
Кару добавил, что автомобильная промышленность сегодня быстро развивается, поэтому покупка транспортных средств также должна меняться.
«Универсальность марок и моделей автомобилей, выбор видов топлива, формы собственности, стажа вождения, ухода и других возможностей сделали покупку автомобиля более сложной, чем когда-либо прежде. Поэтому автодилеры играют важную роль, помогая клиенту сделать правильный выбор, исходя, прежде всего, из его потребностей и возможностей», - пояснил генеральный директор Auto Bassadone.
Auto Bassadone представляет такие автомобильные бренды, как Alfa Romeo, Citroen, Fiat, Honda, Hyundai, Isuzu, Jeep, Opel, Peugeot, KGM и Suzuki.
Чтобы улучшить опыт покупки автомобилей, Auto Bassadone инвестирует в цифровизацию, делая покупку автомобиля более быстрой и удобной для клиента.
По словам гендиректора компании, обновление бренда не приведет к кадровым изменениям. «Компания продолжает работать в том же составе. У нас работают специалисты, имеющие двадцатилетний опыт работы в автомобильной отрасли и обширные знания различных марок автомобилей», - подтвердил Кару.
В Эстонии Auto Bassadone имеет представительства в Лаагри, Рокка-аль-Маре и Пеэтри.
Bassadone Automotive Group - семейный бизнес со 120-летней историей, который является импортёром и дистрибьютором нескольких автомобильных марок по всему миру. С 1997 года Bassadone Automotive Group владеет компанией Bassadone Automotive Nordic OY, которая является одним из крупнейших импортеров и дистрибьюторов автомобилей в странах Балтии и Финляндии.
Группа Bassadone Automotive Nordic OY является официальным импортером Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Jeep, Abarth Hyundai, Suzuki, Isuzu, KGM и Nissan в странах Балтии через свои различные импортные компании.
Auto Bassadone является дочерней компанией Bassadone Automotive Nordic OY и представляет вышеупомянутые бренды на розничном рынке.
Компания имеет три представительства в Эстонии, одно в Латвии и пять в Финляндии. В Auto Bassadones работает около 400 человек.