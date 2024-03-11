Европарламент одобрил разработку цифрового кошелька

Рамки позволяют консорциуму Potential ускорить свой масштабный пилотный проект, целью которого является тестирование европейского цифрового кошелька. Все государства-члены, включая 19 стран, участвующих в пилотном проекте, и Украину, обязались создать свой цифровой кошелек в течение 24 месяцев после вступления в силу исполнительных актов.

Цель цифрового кошелька Европейского союза - позволить людям подтверждать свою личность, делиться электронными документами и использовать различные услуги на трансграничном уровне. Цифровой кошелек будет находиться в мобильном устройстве, будет бесплатным для физических лиц и добровольным для всех граждан Европы.

Участвующие в пилотном проекте страны находятся на разных этапах разработки своего цифрового кошелька и теперь могут двигаться вперед в разработке своего приложения, основанного на собственном решении eID, используя прототип, опубликованный Европейской комиссией. Созданный прототип является открытым исходным кодом, и то же ожидается от национальных цифровых кошельков.

Архитектор отдела электронной идентификации Департамента государственной инфосистемы (RIA) Риго Куре сказал, что разработка эстонского цифрового кошелька началась с 2023 года.

«Цель RIA - добавить новые возможности в нашу существующую экосистему идентификации. Помимо аутентификации и подписания, мы анализировали, как в цифровом кошельке выпускать и использовать различные свидетельства, включая мобильные водительские права. Но мобильное приложение - это только часть всей технической и организационной работы, связанной с цифровым кошельком, которую влечет за собой применение регламента eIDAS 2», - сказал Кург.

Potential является одним из четырех пилотных проектов, поддержанных Европейской комиссией, которые разрабатывают цифровой кошелек Европейского союза и тестируют его использование в повседневных операциях частных лиц и предприятий. В рамках пилотных проектов тестируется вся экосистема электронной идентификации, начиная с выдачи цифрового кошелька пользователю, добавления личных данных и дополнительных документов, и заканчивая передачей этой информации различным поставщикам услуг.

Potential сосредотачивается на шести возможностях использования: доступ к государственным электронным услугам, открытие банковского счета, регистрация SIM-карты, предъявление цифровых водительских прав, цифровая подпись и цифровая подача рецептов на лекарства. Эстония участвует в разработке технического решения для тестирования цифровых водительских прав под руководством Департамента государственной инфосистемы.