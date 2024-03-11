Внимание ⟩ Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Пыльтсамаа

В минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в Пыльтсамаа некий автомобилист врезался в Volkswagen Touran, припаркованный возле дома номер 3 по улице Парги.

В результате столкновения у автомобиля Volkswagen Touran оказался поврежден задний бампер.

По словам владельца транспортного средства, виновник ДТП скрылся с места происшествия, никого о нем не известив.

Полиция просит всех, кто располагает более подробной информацией об этом происшествии, позвонить по телефону 776 8433 или отправить сообщение на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.