Полиция просит помощи в поиске водителя, виновного в дорожно-транспортном происшествии в городе Пыльтсамаа.
Внимание ⟩ Полиция разыскивает очевидцев ДТП в Пыльтсамаа
В минувшее воскресенье в полицию поступило сообщение о том, что в Пыльтсамаа некий автомобилист врезался в Volkswagen Touran, припаркованный возле дома номер 3 по улице Парги.
В результате столкновения у автомобиля Volkswagen Touran оказался поврежден задний бампер.
По словам владельца транспортного средства, виновник ДТП скрылся с места происшествия, никого о нем не известив.
Полиция просит всех, кто располагает более подробной информацией об этом происшествии, позвонить по телефону 776 8433 или отправить сообщение на адрес электронной почты louna.ate@list.politsei.ee.