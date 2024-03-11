«Где взять справку?»: у украинских беженцев в Эстонии стали возникать проблемы с получением детского пособия

«Сегодня в соцотделе мне сказали, что при продлении защиты нужно написать не только просто заявление на продление выплат, но и представить справку из Украины, что я не получила и не получаю никаких выплат там. Я с оккупированной территории в Украине, мой город уже находится под флагом России, "Дии" (украинский электронный сервис госуслуг с дигитальными документами, возможностью диги-подписи и верификации - прим.ред.) у меня нет, - пишет одна из участниц группы. - Ребенок рожден в Эстонии, и я все это время получаю эстонские пособия. Но теперь сказали, что без этой справки пособия не будет. Так вот вопрос - где мне и как взять эту справку?»