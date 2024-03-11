У проживающих в Эстонии украинских беженцев стали массово возникать проблемы с получением детского пособия. Причиной является справка, которую не так-то легко получить.
«Где взять справку?»: у украинских беженцев в Эстонии стали возникать проблемы с получением детского пособия
На прошлой неделе в группе «Ukraina sõbrad Eestis / Друзья Украины в Эстонии» в Facebook стали массово появляться посты обеспокоенных родителей, у которых возникли проблемы с получением детского пособия сразу после продления вида на жительство.
«Сегодня в соцотделе мне сказали, что при продлении защиты нужно написать не только просто заявление на продление выплат, но и представить справку из Украины, что я не получила и не получаю никаких выплат там. Я с оккупированной территории в Украине, мой город уже находится под флагом России, "Дии" (украинский электронный сервис госуслуг с дигитальными документами, возможностью диги-подписи и верификации - прим.ред.) у меня нет, - пишет одна из участниц группы. - Ребенок рожден в Эстонии, и я все это время получаю эстонские пособия. Но теперь сказали, что без этой справки пособия не будет. Так вот вопрос - где мне и как взять эту справку?»
«Может, кто-то сталкивался с такой проблемой с детским пособием: мне перестали выплачивать 80 евро, как я думала, в связи с продлением временной защиты. Фото новых ИД-карт я им отправила. Затем из социальной службы мне написали, что я должна представить справку из Украины, что я не получаю пособия. Я отправила выписку из украинского банка, там нет никаких денежных движений и написала, что ничего в Украине не получаю. На что мне ответили, что я должна потребовать справку. Может у кого-то была подобная ситуация. Подскажите, пожалуйста, как можно удаленно получить такую справку?» - задается вопросом другая участница группы.
Под этими и другими подобными постами в соцсетях десятки обеспокоенных граждан Украины также делятся своими историями и проблемами с оформлением детского пособия в Эстонии.
«Это касается не только украинцев, но и всех остальных граждан сгосударств, не входящих в Евросоюз»
Почему вдруг эта проблема стала так актуальна именно сейчас? Дело в том, что для многих украинских беженцев подошло время продлевать виды на жительство. А, согласно правилам, в этом случае нужно подавать и новое заявление на получение пособий. Но для заявления нужна та самая наделавшая много шума справка.
Иначе никак не проверить
Советник по коммуникациям Департамента социального страхования Ксения Репсон-Дефорж напоминает, что право на получение семейных пособий в Эстонии есть у лиц, проживающих на территории Эстонии, имеющих прописку и вид на жительство в ЭР. Детское пособие полагается детям, проживающим в Эстонии до достижения 19-летнего возраста.
Если 19-летний ребенок без среднего образования продолжает учиться, пособие выплачивается до конца текущего учебного года. Ребенок может уехать из Эстонии на учебу в другую страну, но в таком случае ходатай должен доказать, что ребенок проживает в другой стране в связи с учебой.
«Однако все эти пункты действуют исключительно в том случае, если человек больше не получает схожие семейные пособия из других государств. Если, например, человек получает пособие как родитель-одиночка в Украине, он или она не имеют право получать аналогичное пособие в Эстонии», - поясняет Репсон-Дефорж.
У граждан других стран, проживающих в Эстонии на основании вида на жительство, может быть право на получение пособий у себя на родине. А проверить, получает ли иностранец финансовую помощь на родине, эстонские чиновники могут не во всех случаях.
«Если в отношении граждан Евросоюза мы можем сделать официальный запрос через инфосистему другого государства и узнать, какие пособия и в каком размере человек там получает, то в отношении граждан третьих стран мы такой запрос не делаем и ходатай обязан предоставить нам официальную справку о получении или неполучении семейных пособий у себя на родине, - говорит советник по коммуникациям Департамента социального страхования. - Это касается не только украинцев, но и всех остальных граждан стран, не входящих в Евросоюз».
Согласно законам Эстонской Республики, ходатай о пособиях обязан предоставить требуемые документы, справки, а также должен активно участвовать в процессе назначения и выплат государственных пособий.
Ходатай также обязан незамедлительно сообщать обо всех обстоятельствах, которые могут повлиять на решение о выплатах пособий.
Этого требует закон
Департаменту социального страхования известно о возникающих у граждан Украины проблемах со справкой. «За помощью в получении справки можно обратиться в посольство Украины в Эстонии, которое может дать совет, куда обратиться для получения данной справки», - говорит Репсон-Дефорж.
Выписка с банковского счета или из приложения «Дия» справку не заменят
Так что же из себя должна представлять эта справка? «Справка о получении или неполучении пособий должна быть официальной, то есть с подписью, и желательно, с печатью. В справке должно быть указано, за какого ребенка (должны быть перечислены все данные ребенка - прим.ред.) и какие виды пособий платились или выплачиваются, кому они платились или выплачиваются, в какой период, а если выплаты прекратились, то когда, - перечисляет она. - Также в справке должны быть указаны дата выдачи, кто ее выдал и кому».
По словам советника по коммуникациям Департамента социального страхования, выписка с банковского счета или выписка из приложения «Дия» не подойдут в качестве справки, однако их можно приложить как дополнительное доказательство, что ходатай не получает пособия.
Министерство социальной политики Украины опубликовало на своем сайте подробную инструкцию, как получить дистанционно справку. Смотрите подробнее ЗДЕСЬ.
«Закон ЭР обязывает Департамент социального страхования требовать от ходатайствующих о государственных пособиях представление этой справки для проверки законности их назначения. При этом департамент не уполномочен содействовать в ее получении за пределами ЕС», - добавляет представитель департамента.
Некоторых родителей также волнует вопрос, выплатят ли им потом пособие за те месяцы, которые они потратят на оформление нужных документов? «Если вид на жительство продлен вовремя и человек подал новое заявление на получение пособий, но с оформлением документов возникли задержки, то когда в итоге документы будут в порядке, пособие выплатят задним числом», - заверила Репсон-Дефорж.
По состоянию на 31 января 2024 года, в ЕС находятся 4,3 миллиона граждан третьих стран, которые покинули Украину из-за войны. Граждане Украины составляли более 98 процентов получателей временной защиты. Почти половина людей под временной защитой - это взрослые женщины, треть составили дети.
Источник: Eurostat