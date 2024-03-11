Безработица в Эстонии продолжает расти

Новых безработных в феврале в Эстонии зарегистрировано 7449, в январе их было зарегистрировано 9594, а годом раньше, то есть в феврале 2023 года, 7062 человека, следует из статистики Кассы страхования от безработицы.

В феврале причиной прекращения трудовой деятельности до постановки на учет в качестве безработного увольнение было в 1240 случаях, месяцем раньше в 1516 случаях, а годом раньше в 1076 случаях. По инициативе работника трудовые отношения до постановки на учет завершились в 1119 случаях в прошлом месяце, в 1385 случаях в январе и в 1114 случаях в феврале 2023 года.

В конце прошлого месяца зарегистрированный уровень безработицы был самым высоким в Ида-Вирумаа (13,8 процента), в Валгамаа (10,1 процента) и в Пярнумаа (9 процентов), а самым низким в Хийуском уезде (4,4 процента ), в Вильяндимаа (6,4 процента) и в Саареском уезде (6,6 процента).

Безработных с пониженной трудоспособностью было 10 658, то есть 19,1 процента зарегистрированных безработных.

За февраль Касса страхования от безработицы стала посредником в распределении 7049 рабочих мест, на конец месяца вакансий было 3928.

Статистика зарегистрированной безработицы отражает количество безработных, зарегистрировавшихся в качестве безработных в Касса страхования от безработицы.