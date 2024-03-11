Искреннее признание чемпионки: я завершила карьеру в неправильное время

В последние месяцы Йохауг приходилось постоянно комментировать слухи о возвращении в большой спорт. Она не скрывала, что чемпионат мира, который будет проводиться у нее на родине, является одним из факторов, который может привлечь ее.

«Должна сказать, что трондхеймский марафон на ​​50 км, который будет проводиться в рамках чемпионата мира, выглядит заманчиво», - прокомментировала Йохауг Шведской национальной радиовещательной компании (SVT).

Как известно, на чемпионате мира впервые будут разыграны медали в женских соревнованиях на дистанции 50 км. Раньше самой длинной дистанцией для женщин были 30 км.

«Я завершила карьеру в неправильное время - незадолго до того, как дистанция стала длиннее», - призналась Йохауг, которая очень рада домашнему чемпионату мира.

Но все же 35-летняя легенда лыжного спорта еще не объявила о своем возвращении. По ее словам, сначала нужно все уладить в семейных делах, потому что с маленьким ребенком невозможно за секунду все поменять.

Однако Йохауг уже приняла участие в первых соревнованиях после того, как стала матерью. В начале марта она приняла участие в лыжной гонке на 17 км в Швейцарии, которую выиграла без проблем.