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Эстонские госучреждения подверглись самой масштабной кибератаке

Александра Саарнийт
, журналист
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Иллюстративное фото хакера.
Иллюстративное фото хакера. Фото: Sander Ilvest

На выходных сайты государственных учреждений Эстонии стали объектом самой масштабной до сих пор волны атак типа DDoS, но благодаря противодействиям их влияние не было значительным.

Пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы (RIA) заявил, что в субботу и воскресенье были организованы атаки против двадцати сайтов государственного сектора. Основными целями стали Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Министерство юстиции, страницы которых наиболее активно подвергались атакам в субботу днем.

В RIA подтвердили, что под их руководством в последние годы были внедрены технические контрмеры, охватывающие большинство важных сайтов и сервисов государственного сектора. При необходимости оказывается помощь и частному сектору, особенно компаниям, предоставляющим жизненно важные и необходимые услуги.

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