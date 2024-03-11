Эстонские госучреждения подверглись самой масштабной кибератаке

Пресс-секретарь Департамента государственной инфосистемы (RIA) заявил, что в субботу и воскресенье были организованы атаки против двадцати сайтов государственного сектора. Основными целями стали Департамент полиции и погранохраны, Налогово-таможенный департамент и Министерство юстиции, страницы которых наиболее активно подвергались атакам в субботу днем.

В RIA подтвердили, что под их руководством в последние годы были внедрены технические контрмеры, охватывающие большинство важных сайтов и сервисов государственного сектора. При необходимости оказывается помощь и частному сектору, особенно компаниям, предоставляющим жизненно важные и необходимые услуги.