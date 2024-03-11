Напряженные выходные спасателей: загорелся дом, под лед провалились туристы

Сообщение о пожаре спасатели Южного спасательного центра получили в пятницу в районе трех часов дня: в жилом доме на улице Тяхтвере в Тарту загорелись картонные коробки, стоявшие между печью и термостеной.

Хозяйка попыталась потушить пожар самостоятельно и выбросила горящий картон на улицу, однако без помощи спасателей ей было не обойтись.

Хозяйка пострадала при пожаре, на месте ей была оказана медицинская помощь.

Примерно через полтора часа спасатели отреагировали на сообщение, поступившее из окрестностей поселка Ильматсалу: двое туристов провалились под лед в болотистой местности.

В субботу в 17:22, в Центр тревоги поступило аналогичное сообщение из того же района: выгуливавший двух собак местный житель провалился под лед в районе реки Ильматсалу.

Спасенный собаковод был доставлен на автомобиле-амфибии в больницу.

Утром того же дня спасателям пришлось помогать бригаде скорой помощи, которая прибыла на вызов в деревню Моку, где в ходе лесохозяйственных работ пострадал пожилой мужчина.

Спасатели помогли донести его до машины скорой помощи на носилках.

В воскресенье около 15:00 на улице Кеск в городе Йыгева в накрытый чехлом колодец упала собака.

В самом колодце воды оказалось, слава богу, немного. Спасателям удалось подцепить чехол и вместе с ним вытащить животное из колодца.