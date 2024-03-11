Адвокат Карри Гинтер не видит оснований для удвоения размера штрафов за мелкие правонарушения, пишет Rus.ERR.
Адвокат: удвоение размера штрафов неоправданно
Согласно новому плану Министерства юстиции, в следующем году размер штрафной единицы увеличится вдвое. «По моему мнению, ежегодно размер штрафа можно было бы увеличивать на один-два процента, то есть идти в ногу со стоимостью жизни. Не вижу причин для таких резких повышений», - сказал в понедельник в передаче Terevisioon Гинтер, добавив, что текущие размеры штрафов очень разумны - они дисциплинируют людей, не создавая серьезных финансовых трудностей.
Гинтер считает, что этот шаг приведет к социальным проблемам: «Один член семьи совершает ошибку и получает штраф, а страдает вся семья».