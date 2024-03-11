В приют поступил кот с тяжелыми травмами, нужна помощь!

Кот, вероятно, попал в аварию и теперь испытывает сильную боль: у него диагностированы волчья пасть, воспаление правого глаза, пневмония и сломанные зубы.

Лечение Тесса может стоить почти тысячу евро, говорят волонтеры.

Тесс - молодой рыжий кот, который долгое время жил на улице в Вильянди. Местная старушка давно подкармливала Тесса, с ней он хорошо ладил.

В какой-то момент пенсионерка обратился внимание на то, что кот перестал есть, стал болезненным и вялым.

Старушка очень переживала за Тесса и в конце концов решила сама отвезти его в ветеринарную клинику.

Там выяснилось, что у Тесса воспаление внутренних структур правого глаза – увеит, а также волчья пасть (ращепление верхнего неба), что требует более детального обследования и хирургической коррекции.

Денег на это пенсионерке взять негде. Тесса отвезли в приют для животных в Вильянди. К сожалению, у кота нет ни чипа, ни ошейника.

Судя по всему, с котом произошел несчастный случай: не исключено, что его сбила машина.

Помимо свежей расщелины неба и увеита правого глаза, у Тесса очень болезненный перелом правого клыка и пневмония.

Тессу необходима также диагностика на наличие незаметных снаружи переломов в области головы.

Все это может стоить почти тысячу евро. Несмотря на сильную боль и дискомфорт, Тесс безропотно прошел в клинике все необходимые процедуры.

К обеду в прошлую пятницу на лечение Тесса было собрало 232 евро.

Помочь оплатить лечение Тесса можно на сайте приюта Varupaik.ee.