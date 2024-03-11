Микроавтобус мог поджечь жилой дом

11 марта в 1:37 в центр тревоги сообщили, что в деревне Сыресте в волости Канепи горят микроавтобус и жилой дом.

Когда спасатели прибыли на место происшествия, машина и здание были полностью охвачены огнем, люди выбрались из дома. Пожар окончательно потушили к утру. По первоначальным данным, сначала мог загореться автобус, пламя от которого перебросилось на дом.

Утром спасатели вновь отправились на место происшествия, чтобы потушить возгорание, из-за которого начала дымиться стена.

По словам специалиста по культуре и связям с общественностью волостной управы Канепи Керли Коор, семья обратилась к местным властям с просьбой выдать им одежду. «Переночевать они смогут у родственников и знакомых. По нашим данным, дом застрахован», - прокомментировала она.