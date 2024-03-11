Число пассажирских перевозок airBaltic в Эстонии возросло

Об этом сообщило само предприятие, отметив, что за тот же период авиакомпания выполнила 558 рейсов, что на 22 процента больше, чем в прошлом году.

По словам президента и генерального директора Air Baltic Мартина Гаусса, за первые два месяца 2024 года авиакомпания со всех своих баз перевезла более полумиллиона пассажиров.

«В этом году мы сосредоточимся на увеличении парка воздушных судов и числа предлагаемых направлений, предоставляя пассажирам широкий выбор вариантов путешествий и опережая конкурентов», - добавил Гаусс.

В летний сезон airBaltic планирует запустить 15 новых маршрутов - семь из Латвии, три из Эстонии, четыре из Литвы и один из Тампере. Также авиакомпания планирует увеличить частоту полетов на маршрутах из Риги в Рим, Прагу и по другим направлениям, из Вильнюса в Париж, Мюнхен и Таллинн, а из Паланги - в Ригу.

В феврале прошлого года авиакомпания перевезла 232 700 пассажиров и выполнила 2560 рейсов. Аудированный оборот airBaltic в прошлом году составил 664,289 млн евро, что на 33,2% больше 2022 года, а прибыль составила 33,852 млн евро по сравнению с убытками в размере 33,852 млн евро годом ранее.