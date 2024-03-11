Экономист: основная часть сокращения экспорта пришлась на страны Северной Европы

«Хотя снижение постепенно уменьшается, стоимость экспортируемых товаров продолжает падать и уже достигла уровня трехлетней давности. Уже в начале прошлого года экспорт товаров упал ниже долгосрочного тренда роста», - указал экономист.

Он отметил, что если в прошлом году почти половина падения экспорта была связана с уменьшением экспорта минеральных масел, то в январе этого года половину сокращения экспорта дали деревянные изделия и сборные конструкции.

«Большое влияние также имели уменьшение экспорта железа и стали и изделий из них, строительных материалов, электрооборудования и зерна. Таким образом, январское сокращение экспорта было во многом связано с слабым спросом в секторах строительства и недвижимости», - объяснил Мертсина.

«Страны Северной Европы в прошлом году дали только пятую часть от сокращения экспорта товаров эстонского происхождения, но к январю это число выросло до 60 процентов, включая почти треть сокращения экспорта в Швецию и почти пятую часть - в Финляндию. Почти четверть сокращения экспорта пришлась на Нидерланды. На экспорт в Финляндию и Швецию значительно повлияло сокращение объемов строительства в этих странах. Только деревянные изделия, строительные материалы и сборные конструкции составили 71 процент от сокращения экспорта в Финляндию и 67 процентов - в Швецию. В Нидерланды экспортировали меньше минеральных масел», - перечислил экономист.