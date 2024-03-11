Главный экономист Swedbank Тыну Мертсина отметил, что в январе экспорт товаров эстонского происхождения упал на 11 процентов в годовом сравнении, причем показатель снижается уже 15 месяцев подряд. 60 процентов сокращения экспорта пришлось на страны Северной Европы.
Экономист: основная часть сокращения экспорта пришлась на страны Северной Европы
«Хотя снижение постепенно уменьшается, стоимость экспортируемых товаров продолжает падать и уже достигла уровня трехлетней давности. Уже в начале прошлого года экспорт товаров упал ниже долгосрочного тренда роста», - указал экономист.
Он отметил, что если в прошлом году почти половина падения экспорта была связана с уменьшением экспорта минеральных масел, то в январе этого года половину сокращения экспорта дали деревянные изделия и сборные конструкции.
«Большое влияние также имели уменьшение экспорта железа и стали и изделий из них, строительных материалов, электрооборудования и зерна. Таким образом, январское сокращение экспорта было во многом связано с слабым спросом в секторах строительства и недвижимости», - объяснил Мертсина.
«Страны Северной Европы в прошлом году дали только пятую часть от сокращения экспорта товаров эстонского происхождения, но к январю это число выросло до 60 процентов, включая почти треть сокращения экспорта в Швецию и почти пятую часть - в Финляндию. Почти четверть сокращения экспорта пришлась на Нидерланды. На экспорт в Финляндию и Швецию значительно повлияло сокращение объемов строительства в этих странах. Только деревянные изделия, строительные материалы и сборные конструкции составили 71 процент от сокращения экспорта в Финляндию и 67 процентов - в Швецию. В Нидерланды экспортировали меньше минеральных масел», - перечислил экономист.
По его словам, из стран Северной Европы объемы строительства больше всего упали в Финляндии и Швеции, причем в Финляндии падение объемов строительства усугубилось в последние месяцы прошлого года. Также наблюдается постоянно слабая уверенность в строительном секторе этих стран. Он объяснил, что ожидаемое снижение процентных ставок, вероятно, улучшит уверенность и спрос в строительном секторе, но его влияние на экономическую активность проявится только после некоторой задержки. Таким образом, спрос на строительство в Финляндии и Швеции, вероятно, останется слабым в ближайшее время, что негативно скажется на экспорте товаров из Эстонии, по крайней мере, в краткосрочной перспективе.
«Перспективы экспортного сектора Эстонии усложняются также ростом протекционизма на мировом рынке и активным субсидированием компаний многими странами, включая Европу. Увеличенная защита рынка замедляет рост мировой торговли, что также ударит по Эстонии. Все большее разделение стран и их хозяйственной деятельности по геополитическим интересам также ухудшает перспективы экспорта товаров», - признал главный экономист Swedbank.
Согласно его ожиданиям, если смотреть на прогнозы роста экономики основных экспортных рынков Эстонии на этот год, они должны быть немного лучше, чем в прошлом году, однако, по его мнению, слабый спрос строительного сектора в странах Северной Европы все еще может замедлить восстановление экспорта Эстонии.
Согласно данным Департамента статистики, в январе этого года экспорт товаров сократился на 11 процентов по сравнению с тем же периодом прошлого года, а импорт на 13 процентов. Товары были экспортированы на сумму около 1,4 миллиарда евро и импортированы на сумму 1,5 миллиарда евро. Дефицит торговли составил 122 миллиона евро, что на 60 миллионов меньше, чем годом ранее.