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Перед штаб-квартирой НАТО был поднят флаг Швеции

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Официальные лица готовятся к поднятию флага Швеции во время церемонии вступления Швеции в НАТО в штаб-квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе 11 марта 2024 года.
Официальные лица готовятся к поднятию флага Швеции во время церемонии вступления Швеции в НАТО в штаб-квартире Организации Североатлантического договора в Брюсселе 11 марта 2024 года. Фото: John Thys

Флаг Швеции, 32-го члена альянса, был поднят сегодня перед штаб-квартирой НАТО. Присоединение Швеции к НАТО показывает, что стратегия российского авторитарного президента Владимира Путина ослабить альянс через войну на Украине потерпела неудачу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

По его словам, вторжение Кремля в Украину не только побудило Швецию и Финляндию перейти под защиту НАТО, но теперь и Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде.

Комментарии Столтенберга были сделаны на фоне премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона непосредственно перед тем, как флаг Швеции был поднят на флагштоке в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

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