Флаг Швеции, 32-го члена альянса, был поднят сегодня перед штаб-квартирой НАТО. Присоединение Швеции к НАТО показывает, что стратегия российского авторитарного президента Владимира Путина ослабить альянс через войну на Украине потерпела неудачу, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
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Перед штаб-квартирой НАТО был поднят флаг Швеции
По его словам, вторжение Кремля в Украину не только побудило Швецию и Финляндию перейти под защиту НАТО, но теперь и Украина ближе к членству в НАТО, чем когда-либо прежде.