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Приключения Таави Рыйваса ⟩ Авиакомпания Finnair подтвердила, что сняла с рейса непослушного пассажира

Rus.Postimees
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Таави Рыйваса сняли с самолета.
Таави Рыйваса сняли с самолета. Фото: Postimehe lugeja foto

Финская авиакомпания Finnair подтвердила, что в субботу на борту их самолета, направлявшегося из Хельсинки в Японию, произошел инцидент с непослушным пассажиром. Пассажира сняли с рейса за невыполнение указаний бортпроводников.

«На место вызвали полицию, которая помогла вывести пассажира из самолета. Наша политика такова, что мы не обнародуем детали и не делаем заявлений относительно отдельных происшествий и пассажиров», - сказала пресс-секретарь Finnair Миа Элоранта.

По данным Postimees, на выходных в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Таави Рыйваса (Партия реформ). Рыйвас направлялся в Японию для участия в визите министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») в качестве члена бизнес-делегации. Два рейса в Токио должны были вылететь из аэропорта Хельсинки примерно в одно и то же время, на обоих были члены эстонской делегации. Если рейс в токийский аэропорт Нарита, который должен был стартовать в 17:45, вылетел уже в 17:40, то рейс в токийский аэропорт Ханэда, который должен был вылететь в 17:55, покинул аэропорт Хельсинки только в 18:25.

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