Приключения Таави Рыйваса ⟩ Авиакомпания Finnair подтвердила, что сняла с рейса непослушного пассажира

По данным Postimees, на выходных в Хельсинки полиция сняла с самолета бывшего премьер-министра Таави Рыйваса (Партия реформ). Рыйвас направлялся в Японию для участия в визите министра иностранных дел Маргуса Цахкна («Ээсти 200») в качестве члена бизнес-делегации. Два рейса в Токио должны были вылететь из аэропорта Хельсинки примерно в одно и то же время, на обоих были члены эстонской делегации. Если рейс в токийский аэропорт Нарита, который должен был стартовать в 17:45, вылетел уже в 17:40, то рейс в токийский аэропорт Ханэда, который должен был вылететь в 17:55, покинул аэропорт Хельсинки только в 18:25.