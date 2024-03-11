Финская авиакомпания Finnair подтвердила, что в субботу на борту их самолета, направлявшегося из Хельсинки в Японию, произошел инцидент с непослушным пассажиром. Пассажира сняли с рейса за невыполнение указаний бортпроводников.
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Приключения Таави Рыйваса ⟩ Авиакомпания Finnair подтвердила, что сняла с рейса непослушного пассажира
«На место вызвали полицию, которая помогла вывести пассажира из самолета. Наша политика такова, что мы не обнародуем детали и не делаем заявлений относительно отдельных происшествий и пассажиров», - сказала пресс-секретарь Finnair Миа Элоранта.