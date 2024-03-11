Выявлен еще один риск для здоровья, который влечет за собой пристрастие к сахару

Участники посвященного этой теме исследования были выделены из участников Whitehall II, долгосрочного и широкопрофильного исследования состояния здоровья людей в Великобритании. В исследовании приняли участие более 10 000 человек в возрасте от 35 до 55 лет. Данные наблюдений за людьми периодически собирались на протяжении многих лет, что позволяло исследователям отслеживать состояние здоровья участников и изменения образа жизни.

Результаты исследования показали, что более высокое потребление сахара связано с более высоким риском развития психических расстройств, особенно депрессии. Участники, которые потребляли больше сладких продуктов и напитков, чаще испытывали проблемы с психическим здоровьем по сравнению с теми, кто потреблял меньше сахара. Это позволяет предположить, что потребление сахара может играть важную роль во влиянии на психическое здоровье и что сокращение потребления сахара может быть полезным для снижения риска депрессии.