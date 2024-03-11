Целью исследования британских ученых было изучение взаимосвязи между потреблением сахара и психическим здоровьем. Результаты показали связь между повышенным потреблением сахара и расстройствами психического здоровья, включая риск депрессии.
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Выявлен еще один риск для здоровья, который влечет за собой пристрастие к сахару
Участники посвященного этой теме исследования были выделены из участников Whitehall II, долгосрочного и широкопрофильного исследования состояния здоровья людей в Великобритании. В исследовании приняли участие более 10 000 человек в возрасте от 35 до 55 лет. Данные наблюдений за людьми периодически собирались на протяжении многих лет, что позволяло исследователям отслеживать состояние здоровья участников и изменения образа жизни.