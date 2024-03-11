Пн, 11.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

Одним из мест проведения ЧМ по авторалли станет излюбленное место отдыха жителей Эстонии

rus.postimees.ee
Copy
Следующие два года чемпионат мира по авторалли будет проходить на Канарских островах.
Следующие два года чемпионат мира по авторалли будет проходить на Канарских островах. Фото: @World / Red Bull Content Pool

Ралли Канарских островов, которое уже много лет является частью серии чемпионатов Европы, с 2025 года присоединится к серии чемпионатов мира. Если раньше об этом говорили в испанских СМИ, то теперь это подтвердил и промоутер WRC. Уточняется, что в 2025 году гонки пройдут только на Гран-Канарии, а в следующем сезоне – на нескольких других островах.

Канарские острова принимают этапы чемпионатов Европы с 2013 года, а поскольку с 2022 года компания-промоутер WRC также владеет серией чемпионатов Европы, между этими двумя сериями соревнований произошли некоторые изменения. Например, «Ралли Эстония» не является частью календаря чемпионата мира в этом году, а Латвия, которая долгое время организовывала ралли чемпионата Европы, впервые примет WRC. Однако в следующем году эстонское ралли вернется в серию чемпионатов мира.

Присоединение Канарских островов к чемпионату мира должно стать позитивной новостью для эстонских любителей ралли. Не секрет, что Канары ежегодно посещают тысячи жителей Эстонии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх