Одним из мест проведения ЧМ по авторалли станет излюбленное место отдыха жителей Эстонии

Ралли Канарских островов, которое уже много лет является частью серии чемпионатов Европы, с 2025 года присоединится к серии чемпионатов мира. Если раньше об этом говорили в испанских СМИ, то теперь это подтвердил и промоутер WRC. Уточняется, что в 2025 году гонки пройдут только на Гран-Канарии, а в следующем сезоне – на нескольких других островах.