Одним из мест проведения ЧМ по авторалли станет излюбленное место отдыха жителей Эстонии

Ралли Канарских островов, которое уже много лет является частью серии чемпионатов Европы, с 2025 года присоединится к серии чемпионатов мира. Если раньше об этом говорили в испанских СМИ, то теперь это подтвердил и промоутер WRC. Уточняется, что в 2025 году гонки пройдут только на Гран-Канарии, а в следующем сезоне – на нескольких других островах.
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Канарские острова принимают этапы чемпионатов Европы с 2013 года, а поскольку с 2022 года компания-промоутер WRC также владеет серией чемпионатов Европы, между этими двумя сериями соревнований произошли некоторые изменения. Например, «Ралли Эстония» не является частью календаря чемпионата мира в этом году, а Латвия, которая долгое время организовывала ралли чемпионата Европы, впервые примет WRC. Однако в следующем году эстонское ралли вернется в серию чемпионатов мира.
Присоединение Канарских островов к чемпионату мира должно стать позитивной новостью для эстонских любителей ралли. Не секрет, что Канары ежегодно посещают тысячи жителей Эстонии.