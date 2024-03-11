В среду электроэнергия подорожает более чем на 30 процентов

Самой высокой - 132,06 евро за мегаватт-час - биржевая цена на электроэнергию будет во вторник вечером, с 19 до 20 часов, а самой низкой - с 4 до 5 часов утра, когда она упадет до 63,11 евро.

В Латвии и Литве электроэнергия во вторник будет стоить столько же, сколько и в Эстонии. В Финляндии она будет дешевле на 12,4% и составит в среднем 74,83 евро за мегаватт-час.

Выше всего средняя стоимость электроэнергии поднимется в Польше, где она составит в среднем 87,43 евро за мегаватт-час.

В феврале средняя цена в эстонской ценовой зоне Nord Pool составила 75,89 евро за мегаватт-час, что на 32,9% меньше, чем в феврале 2023 года, когда средняя месячная цена составила 113,12 евро за мегаватт-час. По сравнению с январем средняя биржевая цена упала на 40%.

5 января в Эстонии была зафиксирована рекордно высокая стоимость электроэнергии — в этот день она составила в среднем 890,54 евро за мегаватт-час. Предыдущий дневной ценовой рекорд относится к 17 августа 2022 года, когда средняя цена достигла в Эстонии 682,05 евро, а в течение одного часа достигала 4000 евро за мегаватт-час.