Расположенный в самом сердце Таллинна по адресу Ахтри, 4, Roseni Maja - это современное офисное здание с шестью надземными и двумя подземными этажами, отличающееся первоклассной архитектурой, обилием света и энергоэффективностью. Генеральным подрядчиком строительства выступила компания Nordecon AS, а при строительстве были использованы наиболее современные технические решения, что обеспечило зданию маркировку класса энергоэффективности А. Кроме того, здесь есть солнечная электростанция, возможности зарядки электромобилей и парковка для велосипедов.

По словам руководителя Roseni Kinnisvara OÜ Пеэтера Кютта, стройка в самом сердце города была непростой задачей, но сегодня работы завершены, и первые арендаторы уже въехали в здание. «Сильной стороной Roseni Maja является превосходное расположение, а также энергоэффективность, которую считают важным фактором все больше предприятий. Хотя строительство здания класса энергоэффективности А обходится дороже, в долгосрочной перспективе это обеспечивает экономию средств как собственнику, так и арендаторам», - пояснил Кютт.

Одним из якорных арендаторов Roseni Maja является адвокатское бюро Ellex Raidla, новое офисное помещение площадью 1438 квадратных метров которого расположено на шестом этаже здания – с видом на Старый город, море и квартал Ротерманни. В офисе могут разместиться 79 рабочих мест, а на данный момент в компании 76 сотрудников. Хотя многие компании предпочитают открытые офисы, Ellex Raidla остановила свой выбор на кабинетах.