Социал-демократы: скорейший переход на дешевую зеленую энергию – в интересах всего общества

«Этот законопроект решает две главные проблемы, которые предприниматели и организации, представляющие интересы предпринимателей, чаще всего поднимают на встречах. Речь идет о скорейшем переходе на зеленую и доступную по цене энергию, а также о сокращении бюрократии. Выходу дешевой возобновляемой энергии на рынок напрямую поможет отказ от излишней бюрократии и необходимости снова и снова проводить исследования, которые уже были проведены на предыдущих этапах реализации проектов», - отметил Прийт Ломп.

По его словам, при рассмотрении проектов в сфере возобновляемой энергии, безусловно, нельзя отказываться от оценок воздействия на окружающую среду и игнорировать интересы природы и людей.

«Предпосылкой для отказа от проведения исследований на заключительной стадии обсуждения проектов является достаточная и детальная оценка воздействия на окружающую среду, данная на более ранних этапах», - подчеркнул Ломп.

«Ошибаются те, кто утверждает, что данный законопроект является крайне враждебным по отношению к окружающей среде. Враждебной является энергетическая политика, проводимая в Эстонии на протяжении последних десятилетий и продолжения которой требует большинство оппозиционных политиков. Энергетические потребности Эстонии уже нельзя удовлетворить при помощи горючего сланца - каждая неделя приносит новости, что загрязняющее природу производство энергии уже неактуально», - сказал Ломп.

По его словам, сланцевая ностальгия в контексте Ида-Вирумаа понятна и объясняется желанием сохранить рабочие места.

«Но принуждением рабочие места не сохранить. Как раз таки при поддержке возобновляемой энергии можно и в Ида-Вирумаа создавать новые энергоемкие предприятия. Благодаря таким предприятиям появятся новые, более высокооплачиваемые места, которые смогут занять прежние работники из сланцевого сектора», - отметил Ломп.

Законопроект об организации сферы энергетики и оценки влияния на окружающую среду прошел в Рийгикогу первое чтение.