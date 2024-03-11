Австрийские ученые обнаружили новый фактор, увеличивающий риск рака кишечника

Исследование, опубликованное в журнале Chemosphere, показало, что частицы микро- и нанопластика остаются в клетках дольше, чем считалось ранее, поскольку они передаются во вновь образовавшуюся клетку во время клеточного деления. Частицы всасываются в лизосомы, как и другие продукты жизнедеятельности организма. Лизосомы - это клеточные органеллы, также называемые «клеточным желудком», которые расщепляют инородные тела в клетке. Исследователи заметили, что в отличие от инородных тел биологического происхождения, микро- и нанопластиковые частицы не разлагаются под воздействием этих лизосом, сообщает Eureka Alert.