Не прекращаются ежедневные обстрелы Херсона со стороны российских войск, которые окопались на левом берегу Днепра. Тем не менее, в городе все еще живут десятки тысяч гражданских лиц, не считая военных. В Херсоне работают магазины, банки, работает вся коммунальная сфера, существует даже культурная жизнь. О том, как люди приспособились к постоянным обстрелам, в беседе с ведущим «Украинской студии» Rus.Postimees рассказал представитель военно-гражданской администрации Александр Толоконников.
Представитель администрации Херсона: российские дроны-камикадзе охотятся за мирными жителями
Выдержки из беседы:
- Херсон обстреливается из всех видов оружия. Как иронизируют местные жители, россияне не применяли для ударов по городу разве что тактическое ядерное оружие, все остальное было уже по многу раз. Александр, расскажите, какая ситуация сейчас в городе?
- Продолжают россияне обстреливать, прежде всего атакуют правобережную часть Херсонской области. Обстреливают и Херсон. Сейчас усилили обстрелы с дронов-камикадзе. Атаки идут постоянно. Но уменьшилось количество авиабомб.
Наши воздушные силы сбили более десяти истребителей СУ-34 в последнее время, которые запускали эти авиабомбы управляемые. На прошлой неделе одна из таких авиабомб, которую они запустили по Херсону, разрушила дом, где пострадал семилетний ребенок. Сейчас с ним все хорошо, он проходит реабилитацию.
В принципе, такая ситуация, что обстреливают из разного типа вооружений, даже из РСЗО, иcпользуются танки, минометы, артиллерия разного калибра.
- Россияне используют дроны уже не только по военным, но и по гражданским?
- Ну да, это началось уже давно. Они либо сбрасывают взрывчатку, либо направляют свои FPV-дроны на обычных людей. Тот же Берислав, который постоянно под обстрелом, где пожилые люди, которые едут по своим делам на велосипеде... Они направляют на них дроны. Оператор прекрасно видит, куда он направляет свой дрон.
Недавно во дворе одного из домов 91-летняя бабушка и ее 68-летний сын были ранены в результате сброса взрывчатки, сброса прямо во двор их дома. Они продолжают воевать с бабушками, очевидно, различая в них угрозу для себя.
- Я так понимаю, что это связано с тем, что у россиян в разы увеличилось количество дронов?
- В том числе. Но и, наверное, бывает так, что при залете в какой-то населенный пункт, если оператор не обнаружил военных, они решают сбрасывать на обычных гражданских лиц.
- Военно-гражданская администрация что-то пытается делать, чтобы обезопасить людей?
- Да, мы покупаем просто огромное количество систем радиоэлектронной борьбы. Они используются военными, но у нас нет такого количества, чтобы прикрыть всю прибрежную зону, чтобы дроны не могли залетать. Они постоянно мониторят местность, где можно залетать. Ну и эти системы не могут постоянно работать.
- Какая-то фантастическая реальность образовалась, когда такие системы нужны не только военным, но и гражданским.
- Да, потому что и военные, и мы все нужны тут для того, чтобы защитить гражданских, которые здесь живут.
- Я слышал, что россияне стали использовать тяжелые бомбы против Херсона.
- Да, они используют полуторатонные фугасные бомбы. Но, насколько я слышал, на Херсонщине их еще не использовали. На донецком направлении уже сбрасывают на населенные пункты.
- Александр, а чем живет сейчас город? Вы так близко к линии фронта, даже ближе Запорожья. У вас через реку стоит враг. Как люди живут в таких условиях?
- Привыкают люди. На самом деле, ко всему можно привыкнуть, к сожалению. В том числе и к войне. К постоянным взрывам, прилетам в городе, постоянным смертям, ранениям. По городу расставлены бетонные мобильные укрытия, где люди могут оперативно забежать и укрыться там от осколков, прежде всего. Таких укрытий по городу расставлено более 160 штук.
В Херсоне больше всего таких укрытий, если брать все украинские города, потому что здесь воздушная тревога не успевает оповестить людей оперативно. Есть всего 5-7 секунд, чтобы укрыться в ближайшем укрытии, либо лечь на землю и молиться о том, чтобы тебе не прилетело рядом. Люди это все прекрасно знают.
Когда слышат выход с левого берега, то заходят за стены домов, потому что прекрасно понимают, откуда летит снаряд. Но это не всегда спасает, потому как надо переходить в укрытие, или ложиться на землю под стены.
Многие уже на это не обращают внимание, присутствует такой фатализм у людей. Занимаются своими вопросами, ходят в больницы, на базары. Просто если они слышат взрыв в одной стороне, то разворачиваются и идут в другую сторону. Уже никто не бегает, как в первое время.
- А есть ли в городе какая-то культурная жизнь, если это возможно в таких условиях? Чтобы люди буквально не сошли с ума.
- Да, в укрытиях мы организовываем такие кружки для детей, чтобы им не было скучно. Вот недавно вместе с благотворительными организациями стали делать книжные хабы в укрытиях. В Херсонском областном академическом музыкальном драматическом театре имени Николая Кулиша тоже есть укрытие, куда люди идут, когда там проходит представление.
На этом культурная жизнь пока ограничивается. Потому что люди в основном сидят дома, или ходят по магазинам. Многие работают в коммунальной сфере. Открыты кофейни, небольшие кафе, рестораны, в которых можно посидеть и пообщаться.
- Как Херсон приходит в себя после затопления Каховской ГЭС? Много времени уже прошло, некоторые районы были сильно затоплены.
- Был затоплен микрорайон Остров, где вода стояла на уровне более двух метров. Там были затоплены первые этажи. Там сейчас убран мусор, обновили коммуникации, есть электричество, питьевая вода. Но на это было потрачено много времени.
К жителям из пострадавших районов приходили люди для фиксации убытков, чтобы они в будущем могли подавать в суды на возмещение.
Но на правом берегу в принципе везде наладилось, в отличие от левого берега, где оккупанты еще не подходили к тем разрушенным домам, там до сих пор ничего не делается.
- Многие территории затоплены до сих пор?
- Вода отошла в то же русло. Рельеф не сильно изменился. Болотистые места расширились на левом берегу, но там мы не можем оценить глобальность всего происходящего.
- Какова в целом ситуация на передовой? Пытаются ли россияне дальше штурмовать, перебираться на правый берег?
- Крынки мы продолжаем удерживать, там штурмы со стороны россиян не прекращаются. Но чем больше штурмов - тем больше мертвых русских в итоге. Тяжелую технику они уже утратили желание направлять на Крынки, потому как там уже целое кладбище из солдат и тяжелой техники. Пытаются штурмовать мобильными группами, но пока безуспешно.
- Какие потребности в данный момент у армии и гражданского населения в Херсоне?
- Если говорить об армии, то это прежде всего беспилотники, системы РЭБ, и автомобильный транспорт, который постоянно атакуют, который часто ломается. Это все необходимо всегда.
Что касается гражданского населения, то есть большая потребность в коммунальной технике. Много разрушено, много техники россияне украли при отступлении, а работы много. Есть большая потребность в строительных материалах, запасных деталях, трансформаторах. У нас сейчас работает несколько бригад, которые после обстрелов сразу выезжают к людям, и специальными листами закрывают выбитые окна, перекрывают крыши специальной пленкой.
Это первоочередная помощь, чтобы была защита от ветра и холода. Но потом в этих домах необходимо менять окна, крыши на более капитальные.
Мы сейчас, кстати, ускорились по разминированию. Уже 215 000 из 683 000 гектаров разминированы на правобережной части. Саперы, пиротехники, взрывотехники разминируют по 500 гектаров каждый день. И для них также нужна техника.
- Сколько мирных жителей осталось в Херсоне?
- Около 70 000 тысяч в самом Херсоне, и около 160 тысяч на всей правобережной части области.
- Есть ли какая-то информация по людям, которые остались в оккупации на левом берегу, как у них там жизнь складывается?
Там осталось около 200 000 человек, было 650 000 человек. То, что там очень сложно жить, это факт. Идут постоянные репрессии, проверки. Оккупанты не создают нормальных условия для жизни, постоянные перебои с электричеством, водой, и это при том, что обстрелов с нашей стороны нет.
Проводят только пропагандистские праздники в школах. Есть большие проблемы с медицинским обслуживанием. Чтобы сделать какую-то операцию, надо ехать в Крым. При этом постоянные обыски, ищут проукраинский контент в телефонах, компьютерах, запрещают детям учиться в украинских онлайн-школах.
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