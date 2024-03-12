Представитель администрации Херсона: российские дроны-камикадзе охотятся за мирными жителями

- Я так понимаю, что это связано с тем, что у россиян в разы увеличилось количество дронов?

- В том числе. Но и, наверное, бывает так, что при залете в какой-то населенный пункт, если оператор не обнаружил военных, они решают сбрасывать на обычных гражданских лиц.

Результат прилета авиабомбы в одном из районов Херсона, 8 марта 2024 года. Бомба упала во дворе многоэтажного дома. Среди пострадавших оказался семилетний мальчик. Он был госпитализирован с взрывной травмой и контузией. Также на месте взрыва врачи оказали помощь 64-летней женщине, у которой была острая стрессовая реакция. Спасатели вытащили из квартиры на третьем этаже еще двоих пожилых людей и эвакуировали их в безопасное место. Фото: Частный архив Александра Толконникова.

- Военно-гражданская администрация что-то пытается делать, чтобы обезопасить людей?

- Да, мы покупаем просто огромное количество систем радиоэлектронной борьбы. Они используются военными, но у нас нет такого количества, чтобы прикрыть всю прибрежную зону, чтобы дроны не могли залетать. Они постоянно мониторят местность, где можно залетать. Ну и эти системы не могут постоянно работать.

- Какая-то фантастическая реальность образовалась, когда такие системы нужны не только военным, но и гражданским.

- Да, потому что и военные, и мы все нужны тут для того, чтобы защитить гражданских, которые здесь живут.

- Я слышал, что россияне стали использовать тяжелые бомбы против Херсона.

- Да, они используют полуторатонные фугасные бомбы. Но, насколько я слышал, на Херсонщине их еще не использовали. На донецком направлении уже сбрасывают на населенные пункты.

Тот же двор, но только с другого ракурса, когда можно увидеть воочию, насколько мощный снаряд был применен российской армией по отношению к мирным жителям Херсона. Фото: Личный архив Александра Толоконникова

- Александр, а чем живет сейчас город? Вы так близко к линии фронта, даже ближе Запорожья. У вас через реку стоит враг. Как люди живут в таких условиях?