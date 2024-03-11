Кристин Таттар триумфально открыла сезон: я доказала себе, что по-прежнему на уровне!

31-летняя спортсменка уверенно начала этап профессионального тура, состоящий из четырех раундов, и после двух туров заняла третье место, отстав на шесть бросков от лидера Эллы Хансен. Двукратная чемпионка мира в третьем раунде перехватила инициативу: выполнила на 11 бросков меньше Хансен и с пятью бросками поднялась на первое место. В заключительном туре преимущество Таттар над остальными продолжало расти и в итоге она победила со счетом -20.

Среди 48 спортсменок Он Скоггинс (-13) заняла второе место, а Холин Хэндли (-11) — третье. Хансен (–8) в итоге опустилась на седьмое место.

«Это чудесное чувство. Перед этим турниром у меня был пятимесячный перерыв, и было довольно странное чувство, когда я вновь вернулась в соревнования. Я доказала себе, что по-прежнему на уровне! - сказала Таттар после получения кубка. - Если ничего не сломано, то и чинить нечего. Сейчас я чувствую, что все в порядке. Продолжу в том же духе и посмотрю, куда это приведет».

Чемпионка опубликовала на своей странице информацию о том, что ей едва не пришлось пропустить Waco Open. Как оказалось, Таттар не получила визу для поездки в США, и ее менеджер уже успел написать организаторам, что есть большая вероятность, что место действующего чемпиона останется вакантным. В конце концов, однако, все разрешилось.

Таттар поехала за океан вместе со своим женихом Сильвером Ляти, тоже диск-гольфистом. А когда они приехали, то времени привыкать к перемене часовых поясов не было - им пришлось сразу ехать знакомиться с двумя маршрутами соревнований.

«В течение двух тренировочных дней мы по два раза прошли обе дистанции и после этого у нас болели мышцы. Но это не играло роли: когда я начала соревнования, была спокойна и уравновешена. Я была к себе снисходительна и не расстраивалась, если что-то шло не так, как задумывалось. И это сработало», — порадовалась Таттар.

Триумф был примечателен еще и тем, что после долгой зимы эстонка смогла показать мощные результаты в стартовой гонке сезона: средний результат составил более 1000 рейтинговых очков.