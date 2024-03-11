Суд отменил приговор Петру Верзилову по делу о «фейках»

В ноябре 2023 года Басманный суд Москвы заочно приговорил активиста к 8,5 года колонии. Поводом для уголовного дела стали его посты в Twitter и Instagram о массовых убийствах российскими военными мирных жителей Бучи. За это Верзилова обвинили в распространении «фейков» о российской армии и и объявили в международный розыск, передает DW.

Участие Петра Верзилова в войне на стороне Украины

Петр Верзилов покинул Россию в 2020 году после серии обысков у него и его родственников. Ранее против активиста возбудили уголовное дело из-за того, что он, по версии российских властей, не уведомил их о своем втором (канадском) гражданстве.

В сентябре 2021 года Минюст РФ внес Петра Верзилова, издание «Медиазона» и его главреда Сергея Смирнова в реестр «иноагентов».

В начале октября 2023 года в интервью журналисту Юрию Дудю Верзилов рассказал о своем участии в войне на стороне Украины. После этого он объявил, что слагает с себя полномочия издателя «Медиазоны», чтобы не давать повода сомневаться в объективности издания.