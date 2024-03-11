Таллиннские катки постепенно закрывают сезон

Как отметил вице-мэр Владимир Свет, с наступлением весны заканчивается и сезон работы столичных катков.

«Катки в Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме до конца этой недели приглашают всех желающих покататься. Статистика показывает, что год за годом все больше горожан приходят на катки, чтобы приятно и активно провести свободное время. В этом сезоне четыре таллиннских катка посетили уже более 120 000 человек – мы ожидаем рекорд посещаемости», - сказал Свет.

Точные данные о количестве посещений станут известны после закрытия сезона, но к настоящему моменту каток в Старом городе посетили 52 355 раз, каток в Нымме – 21 462, в Мустамяэ – 26 755, в Ласнамяэ – 20 116 раз.

Расположенный в парке Тондираба каток в Ласнамяэ, мустамяэский каток в парке Мянни и каток во дворе Ныммеской гимназии в Нымме открыты с 10 до 21 часа до 17 марта включительно. Каток в Старом городе работает с 10 до 22 часов и будет открыт до конца марта. Час катания на городских катках стоит 6,30–9,50 евро. Подробнее ЗДЕСЬ.

В Старом городе, Ласнамяэ, Мустамяэ и Нымме услугу оказывает предприятие HK Hall OÜ. Также в Таллинне работают катки в Пирита и на стадионе Хярма, которые обслуживает Спортивный центр Пирита.

По случаю окончания сезона в субботу, 16 марта, с 19 до 22 часов на катке в Мустамяэ состоится дискотека на коньках. Музыкальное сопровождение обеспечит DJ Andres Aljaste, будут разыграны призы, состоится шоу на коньках. Билет и прокат коньков будут бесплатными для всех желающих.