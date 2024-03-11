Дело о найденном в Эстонии мертвом младенце: предполагаемая мать задержана в Марокко

Полиция региона Дахла в Марокко задержала 30-летнюю женщину, сейчас ведется подготовка к ее экстрадиции в Эстонию. Регион Дахла расположен в самопровозглашенной, но непризнанной международным сообществом Западной Сахаре.

5 февраля около 11:40 в центр тревоги поступил сигнал о том, что собака, которую держали на местном хуторе, принесла мертвого ребенка на террасу хутора в Сууре-Ляхтру в Ляэнемаа. Полиция немедленно начала масштабные поиски на территории хутора и рядом с ней, однако мать новорожденного ребенка найти так и не удалось.