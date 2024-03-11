51-летний рекордсмен ошарашил планами

Благодаря этому результату он вновь вошел в историю – этот этап Кубка мира стал 574 в его карьере. Ни один прыгун с трамплина никогда так много не выступал в соревнованиях столь высокого уровня. При этом Касаи дал понять, что эта цифра может значительно вырасти.

«Я не знаю, сколько еще буду выступать. Может быть, еще десять лет», - рассказал японец норвежскому изданию Dagbladet. Это значит, что на данный момент японец планирует выступать как минимум до 61 года.

Касаи также раскрыл секрет, как он в столь преклонном возрасте все еще может выступать в большом спорте. Предположительно, секрет кроется в японском рисе, который помогает спортсмену хорошо заботиться о своем теле, и придает много сил.

Касаи, сумевший дойти до набора очков на этапе Кубка мира в феврале этого года, дебютировал в топ-серии ровно 36 лет назад. Впервые он принял участие в Олимпийских играх в 1994 году в Лиллехаммере. Среди его наград две серебряные медали Oлимпиады и две серебряные медали чемпионатов мира. Он 17 раз выступал в серии Кубка мира.