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Полиция просит помощи в розыске уклоняющегося от отбывания тюремного срока мужчины

rus.postimees.ee
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Полиция. Иллюстративное фото.
Полиция. Иллюстративное фото. Фото: Таави Сепп

Полиция разыскивает в Таллинне 57-летнего Бенни Бахрама Зурани Голами, уклоняющегося от несения наказания.

Голами уклоняется от приговора, согласно которому он должен отбывать наказание в тюрьме. Насколько известно полиции, он не имеет постоянного места жительства и может посещать различные суповые кухни в Таллинне.

Он полного телосложения, его рост 175 см.

Уклоняющийся от наказания Бенни Бахрам Зурани Голами.
Уклоняющийся от наказания Бенни Бахрам Зурани Голами. Фото: PPA

Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или по электронному адресу jaana.poldvee@politsei.ee.

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