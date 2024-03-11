Полиция просит помощи в розыске уклоняющегося от отбывания тюремного срока мужчины

Голами уклоняется от приговора, согласно которому он должен отбывать наказание в тюрьме. Насколько известно полиции, он не имеет постоянного места жительства и может посещать различные суповые кухни в Таллинне.

Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или по электронному адресу jaana.poldvee@politsei.ee.