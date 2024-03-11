Полиция разыскивает в Таллинне 57-летнего Бенни Бахрама Зурани Голами, уклоняющегося от несения наказания.
Полиция просит помощи в розыске уклоняющегося от отбывания тюремного срока мужчины
Голами уклоняется от приговора, согласно которому он должен отбывать наказание в тюрьме. Насколько известно полиции, он не имеет постоянного места жительства и может посещать различные суповые кухни в Таллинне.
Он полного телосложения, его рост 175 см.
Полиция просит всех, кто недавно видел Бенни или знает о его местонахождении, сообщить об этом по телефону 112 или по электронному адресу jaana.poldvee@politsei.ee.