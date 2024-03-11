Полиция задержала разыскиваемого гражданина Ирана и доставила его в тюрьму

Полиция обнаружила Голами в одной из гостиниц и доставила его в тюрьму.

В мае 2021 года Харьюский уездный суд признал Голами виновным в краже, мошенничестве и притесняющем преследовании и приговорил его к двум годам лишения свободы.

Суд заменил тюремное заключение на 663 часа общественных работ, которые он должен был отработать в течение двух лет.

Поскольку Голами не выполнил график общественных работ и не возместил ущерб потерпевшим в установленный судом срок, 22 сентября прошлого года уездный суд привел в исполнение частично неотбытое наказание в виде 3 месяцев и 22 дней лишения свободы.