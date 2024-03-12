Переизбрание Путина президентом России является аксиомой, что постоянно транслируется его «свитой». Тем не менее, власти почему-то приходится прикладывать массу усилий, чтобы продемонстрировать всенародную любовь в «день икс». В ход идут и угрозы, и горячие пирожки.
Для подписчиков
Как бы выборы ⟩ Возьми с полки пирожок, или вон с работы: как в России заставляют голосовать за Путина
В администрации президента РФ хотят, чтобы явка на выборах президента РФ 15-17 марта составила 70–80%, а Владимир Путин получил более 80% голосов. Обеспечивать приход на избирательные участки россиян должны чиновники в регионах. Палитра методов складывается по принципу «кто во что горазд». В сочетании с отсутствием независимого контроля и отсутствия необходимости соблюдения законов на выходе порой получаются сюжеты, каким могли бы позавидовать самые заядлые сатирики и абсурдисты.