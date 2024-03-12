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Как бы выборы ⟩ Возьми с полки пирожок, или вон с работы: как в России заставляют голосовать за Путина

Наталия Гребнева
, журналист
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Путин, похоже, не сильно скрывает, что за его выборами последует мобилизация. Возможно, поэтому собственный электорат приходится тащить на избирательные участки силком.
Путин, похоже, не сильно скрывает, что за его выборами последует мобилизация. Возможно, поэтому собственный электорат приходится тащить на избирательные участки силком. Фото: AP

​Переизбрание Путина президентом России является аксиомой, что постоянно транслируется его «свитой». Тем не менее, власти почему-то приходится прикладывать массу усилий, чтобы продемонстрировать всенародную любовь в «день икс». В ход идут и угрозы, и горячие пирожки.

В администрации президента РФ хотят, чтобы явка на выборах президента РФ 15-17 марта составила 70–80%, а Владимир Путин получил более 80% голосов. Обеспечивать приход на избирательные участки россиян должны чиновники в регионах. Палитра методов складывается по принципу «кто во что горазд». В сочетании с отсутствием независимого контроля и отсутствия необходимости соблюдения законов на выходе порой получаются сюжеты, каким могли бы позавидовать самые заядлые сатирики и абсурдисты. 

Борцы за права человека, которых в России остается все меньше, давно выяснили, что самым распространенным видом нарушений в предвыборной гонке является принуждение к голосованию и использование ресурсов бюджетных СМИ в пользу кандидата Владимира Путина.

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