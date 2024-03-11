Идаской префектурой задержаны восемь водителей, подозревающихся в употреблении наркотиков

В Йыхви и Кохтла-Ярве прошла полицейская операция, в ходе которой полиция задерживала водителей, предположительно, находящихся в состоянии наркотического опьянения. Были выявлены и другие нарушения. Кроме того, сотрудники Раквереского участка проводили рейды меньшего масштаба.

Полицейские в Раквере за выходные проверили в общей сложности 2432 водителя и выявили 26 нарушений.

В шести случаях водители употребляли алкоголь (в трех случаях доза алкоголя зашкаливала настолько, что речь уже шла о преступлении). В двух случаях водители, согласно подозрениям полиции, находились в состоянии наркотического опьянения.

Остальные нарушения касались либо превышения скорости, либо других аспектов правил дорожного движения.

По словам руководителя Йыхвиского отделения полиции Вилле Ряника, в Йыхви всего в ходе вечернего мониторинга дорожного движения в пятницу были проверены 1352 водителя, пятеро из них, судя по всему, пребывали в наркотическом опьянении.

«Кроме того, мы обнаружили одного водителя, употреблявшего алкоголь, а в одной из машин нашли мини-пакетики с белым порошком», - дополняет картину Ряник.

Как обнаруженное вещество, так и сами водители были отправлены на экспертизу.

В субботу в Йыхви полиция проверила 2053 водителя. Как рассказывает Ряник, одного водителя поймали без водительских прав, другого подозревают в употреблении наркотиков, еще четверо потребляли алкоголь.