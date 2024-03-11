Государство потратит сто тысяч евро на тренинг по гендерному равенству

Как сообщает Реестр государственных закупок, Государственный центр вспомогательных услуг ищет нового координатор тренинга. Содержание тренинга: «Разработка и внедрение учебного модуля для Государственного центра вспомогательных услуг для повышения осведомленности консультантов по вопросам карьеры и консультантов Кассы по безработице по вопросам гендерного равенства».