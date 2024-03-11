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Государство потратит сто тысяч евро на тренинг по гендерному равенству

Лийна Лакс
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Деньги. Снимок иллюстративный.
Деньги. Снимок иллюстративный. Фото: DarioZg/Shutterstock

Государственный центр вспомогательных услуг ищет координатора тренинга по гендерному равенству.

Как сообщает Реестр государственных закупок, Государственный центр вспомогательных услуг ищет нового координатор тренинга. Содержание тренинга: «Разработка и внедрение учебного модуля для Государственного центра вспомогательных услуг для повышения осведомленности консультантов по вопросам карьеры и консультантов Кассы по безработице по вопросам гендерного равенства».

Объем тендера составляет сто тысяч евро, предложения ожидаются до конца марта.

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