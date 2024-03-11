Аналитик гибридных угроз Института внутренней безопасности Академии МВД Рамон Лойк cказал в беседе с ведущей «Военной студии» Postimees Уллой Лянтс, что после воскресного «переназначения» Путина в Кремле может усилиться влияние самой агрессивной группы, требующей введения в России настоящего военного положения.
ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эксперт по безопасности Рамон Лойк: после «переизбрания» Путина в Кремле может усилиться самая агрессивная фракция
- Может ли росcийская армия получить приказ активизировать боевые действия в Украине во время недели выборов?
- Вероятно, им и были даны такие указания и приказы, но текущая ситуация на фронте показывает, что больших успехов им не достигнуть. Однако важные процессы происходят и в самой российской армии. Россия объявила об армейской реформе. Конечно, в определенной мере эта реформа может быть только средством коммуникации с внешним миром, мол, посмотрите, мы реагируем на расширение НАТО.
Например, сегодня утром появилась новость о том, что главком ВМФ России отстранен от должности. Однако положение на фронте не показывает, что россиянам удастся добиться какой-либо крупной победы к выборам. В то же время они могут разыгрывать это пропагандистски, и россияне, безусловно, уже делают это, причем весьма решительно.
- Скорее украинцы могут удивить россиян в этот день выборов, атаковав российскую территорию?
- Судя по всему, очередная атака беспилотников послала бы российскому обществу сигнал о том, что Россия ведет агрессивную войну, и дела у нее в этой войне идут не так хорошо, как России хотелось бы.
- Что произойдет в России после «переизбрания» Путина президентом?
- Консервативная оценка заключается в том, что ситуация останется такой же, какой она нам видится сейчас, без серьезных изменений. Главной переменной здесь по-прежнему остается ситуация на украинском фронте, то, каким образом там идет война. Конечно, нет никаких оснований полагать, что президент Путин не будет «переизбран», поскольку выборами это назвать нельзя. Все достойные внимания кандидаты были исключены, так что Кремль активно участвовал в контроле за этими выборами.
Теперь будет интересно понаблюдать, что произойдет в российской властной цепочке после повторного подтверждения мандата Путина. Есть определенная группа недовольных людей, которых не устраивает ход войны в Украине. Таким образом, еще более агрессивная фракция, которая может потребовать установления полного военного положения в России, может получить больше влияния. Также не исключено, что после выборов у Кремля в некотором смысле будет больше свободы действий, чтобы объявить о дополнительной мобилизации и более интенсивно заняться вербовкой кадров на войну.
- В какой мере влиятельны российские спецслужбы?
- Спецслужбы исторически финансировались в России непропорционально хорошо. Поскольку они действуют лояльно по отношению к Кремлю, у них есть относительная свобода действий и за границей. В нашем обзоре «Влияние возможных событий в России на безопасность Эстонии» мы обращаем внимание на то, что агрессивность российских спецслужб по отношению к Западу значительно возросла и они не выбирают средства.
Поэтому нам нужно серьезно подумать о том, как внести больший вклад в нашу внутреннюю безопасность, чтобы противостоять этим вызовам. Потому что независимо от того, какой из сценариев, описанных нами в этом отчете, осуществится, это будет по-прежнему означать вызовы безопасности для Эстонии.
- В случае с Россией, наверное, ни один из сценариев для нас хорошим не выглядит?
- Да, для нас это так и есть. Сценарий Путина состоит в том, чтобы Россия стала такой автократической сверхдержавой, аналогом которой можно назвать Китайскую Народную Республику. Россия использует очень агрессивное лоббирование, чтобы разрушить единство Запада и замедлить оказание помощи Украине.
К сожалению, мы видим, что россияне в некоторой степени преуспели в этом. Таким образом, любые подобные шаги по восстановлению империи Путина - это то, что Кремль видит в своих мыслях, и то, куда они в настоящее время движутся.
Мы также наметили два сценария более радикальных изменений, которые связаны с развитием войны в Украине. Если бы у Россия совсем пошли плохо дела в Украине, могло бы произойти что-то вроде смуты или дезинтеграции, что мы знаем из российской истории. Подобные вещи случались несколько раз в течение XX века, так что это не невозможный сценарий.
Во время бунта Пригожина мы видели, что кремлевский режим на самом деле чего-то боится. В начале восстания полдня, если не дольше, царило относительное молчание, затем перед толпой появился Путин и сказал, что это удар в спину, а затем начали обеспечивать оборону Москвы. Так что существовал реальный страх перед искрой, которая могла привести к такому сценарию.
- В первый год войны западные страны откладывали помощь Украине, потому что боялись, что война перерастет в ядерную. Возможна ли российская ядерная атака?
Некоторые эксперты придерживаются мнения, что это во многом ядерная игра, которую Путин ведет, чтобы посеять страх среди западной общественности, поскольку в демократических странах общественность по-прежнему влияет на политическую власть и принимаемые на политическом уровне решения.
Так что такого рода тактика запугивания определенно является важной частью этой ядерной игры. Судя по всему, были предприняты и какие-то реальные шаги, например, переброска тактического ядерного оружия на территорию Беларуси. Сам я там не был, но некоторое время назад это подтвердил другой диктатор - Александр Лукашенко. Однако это также мог быть сговор, часть этой стратегической игры ядерного запугивания.
Однако забывать о том, что происходило вокруг Запорожской АЭС в начале полномасштабного вторжения, уж точно не стоит. Мы помним, как российские войска оккупировали объект в Запорожье и угрожали как минимум экологической катастрофой.
Итак, мы увидели, как работает этот тип фактора ядерного страха. При этом была проверена и реакция Запада. Таким образом, существует много переменных. Вероятно, есть какие-то красные линии, и они проведены. Только вчера появилась новость о том, что американская разведка в ноябре 2022 года получила информацию, что Россия всерьез рассматривает возможность применения ядерного оружия. Проверить эту информацию нет никакой возможности, но видно, что Путин явно использует эту угрозу ядерной кнопки в таких пределах, которые никак не приемлемы с точки зрения Запада, но для него эти пределы не являются табу.