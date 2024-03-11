ИНТЕРВЬЮ ⟩ Эксперт по безопасности Рамон Лойк: после «переизбрания» Путина в Кремле может усилиться самая агрессивная фракция

- Может ли росcийская армия получить приказ активизировать боевые действия в Украине во время недели выборов?

- Вероятно, им и были даны такие указания и приказы, но текущая ситуация на фронте показывает, что больших успехов им не достигнуть. Однако важные процессы происходят и в самой российской армии. Россия объявила об армейской реформе. Конечно, в определенной мере эта реформа может быть только средством коммуникации с внешним миром, мол, посмотрите, мы реагируем на расширение НАТО.

Например, сегодня утром появилась новость о том, что главком ВМФ России отстранен от должности. Однако положение на фронте не показывает, что россиянам удастся добиться какой-либо крупной победы к выборам. В то же время они могут разыгрывать это пропагандистски, и россияне, безусловно, уже делают это, причем весьма решительно.

- Скорее украинцы могут удивить россиян в этот день выборов, атаковав российскую территорию?

- Судя по всему, очередная атака беспилотников послала бы российскому обществу сигнал о том, что Россия ведет агрессивную войну, и дела у нее в этой войне идут не так хорошо, как России хотелось бы.

- Что произойдет в России после «переизбрания» Путина президентом?