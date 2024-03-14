Чт, 14.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG
Для подписчиков

Шесть ударов ножом: мужчина нанес жертве опасные для жизни ранения, но остался на свободе

София Солдатенко
, репортер
Copy
Нож. Иллюстративное фото.
Нож. Иллюстративное фото. Фото: Martin Ilustrumm

Перед Харьюским уездным судом предстал 59-летний Виктор, которого признали виновным в нанесении тяжкого вреда здоровью, повлекшее опасность для жизни, и приговорили к условному сроку.

Согласно обвинению, 27 февраля 2023 года в 17.00-17.20 в квартире Виктор, который ранее уже наказывался в уголовном порядке, в состоянии алкогольного опьянения напал на человека и нанес ему удар ножом в спину в область правой лопатки, в правое плечо и под левый глаз.

Описание ранений жертвы:

  • две колото-резаные раны с правой стороны на уровне VI и VIII ребер в области лопатки,
  • три поверхностные колотые раны на правом плече,
  • одна колото-резаная рана в области левой скулы.

Источник: решение Харьюского уездного суда

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх