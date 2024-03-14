Шесть ударов ножом: мужчина нанес жертве опасные для жизни ранения, но остался на свободе

Согласно обвинению, 27 февраля 2023 года в 17.00-17.20 в квартире Виктор, который ранее уже наказывался в уголовном порядке, в состоянии алкогольного опьянения напал на человека и нанес ему удар ножом в спину в область правой лопатки, в правое плечо и под левый глаз.