Пн, 11.03.2024
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
EST
ENG

ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция ищет 54-летнего Тарво, пропавшего на Сааремаа

rus.postimees.ee
Copy
Тарво.
Тарво. Фото: Politsei- ja piirivalveamet

Полиция просит помощи в поисках пропавшего на Сааремаа 54-летнего Тарво.

Последний раз родственники контактировали с Тарво в субботу, 9 марта, и больше не смогли с ним связаться. Он может находиться в деревне Кескранна в волости Сааремаа или на улице Толли в Курессааре.

Тарво может передвигаться на белом фургоне Ford Transit с номерным знаком 044 KDS.

Рост Тарво около 175 см, он спортивного телосложения. У него короткие седые волосы и, возможно, седая борода.

Полиция просит всех, кто видел Тарво или описанный белый фургон, позвонить по номеру 112.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх