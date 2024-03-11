Полиция просит помощи в поисках пропавшего на Сааремаа 54-летнего Тарво.
ВЫ ЕГО ВИДЕЛИ? ⟩ Полиция ищет 54-летнего Тарво, пропавшего на Сааремаа
Последний раз родственники контактировали с Тарво в субботу, 9 марта, и больше не смогли с ним связаться. Он может находиться в деревне Кескранна в волости Сааремаа или на улице Толли в Курессааре.
Тарво может передвигаться на белом фургоне Ford Transit с номерным знаком 044 KDS.
Рост Тарво около 175 см, он спортивного телосложения. У него короткие седые волосы и, возможно, седая борода.
Полиция просит всех, кто видел Тарво или описанный белый фургон, позвонить по номеру 112.