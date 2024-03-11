В американских СМИ как бы случайно появляются истории о том, как руководство США на основе своих разведданных убедилось, что российские лидеры рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия против Украины в конце 2022 года, когда Украина добилась больших успехов на передовой. Одним из таких моментов стала потеря Херсона.
На основании этих историй можно сделать вывод, что лидеры администрации США, в свою очередь, активно действовали на международном уровне, чтобы предотвратить возможное применение Россией ядерного оружия. Кроме того, они серьезно рассматривали возможность реагирования на случай, если Россия организует такое нападение.
Это правда, что Россия неоднократно использовала ядерный шантаж против стран Запада в информационных операциях, поскольку Россия убеждена, что страны Запада боятся ядерной угрозы и что лица, принимающие решения, отступают перед лицом этой угрозы. Помимо тактического ядерного оружия при шантаже использовалась и безопасность атомных станций, также к этому жанру относятся непрерывные информационные операции вокруг размещения ядерного оружия в Беларуси.
В середине прошлого года Россия существенно снизила ядерную угрозу, возможно, под давлением Китая. На самом деле нет никаких данных о том, что Россия всерьез рассматривала возможность нападения с использованием ядерного оружия, хотя дискуссии на эту тему, возможно, были. Что касается потери Херсона, то командование российской армии заранее спланировало эту операцию и отступило, избежав очень больших потерь. Поэтому потеря Херсона не стала неожиданностью для российского руководства, и они знали о ее неизбежности уже как минимум за месяц до этого.