В американских СМИ как бы случайно появляются истории о том, как руководство США на основе своих разведданных убедилось, что российские лидеры рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия против Украины в конце 2022 года, когда Украина добилась больших успехов на передовой. Одним из таких моментов стала потеря Херсона.

На основании этих историй можно сделать вывод, что лидеры администрации США, в свою очередь, активно действовали на международном уровне, чтобы предотвратить возможное применение Россией ядерного оружия. Кроме того, они серьезно рассматривали возможность реагирования на случай, если Россия организует такое нападение.

Это правда, что Россия неоднократно использовала ядерный шантаж против стран Запада в информационных операциях, поскольку Россия убеждена, что страны Запада боятся ядерной угрозы и что лица, принимающие решения, отступают перед лицом этой угрозы. Помимо тактического ядерного оружия при шантаже использовалась и безопасность атомных станций, также к этому жанру относятся непрерывные информационные операции вокруг размещения ядерного оружия в Беларуси.