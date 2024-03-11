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РАЙНЕР САКС ⟩ Франция продолжает говорить об отправке войск в Украину, это сигнал не только Москве, но и союзникам

Райнер Сакс
, эксперт по безопасности
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Райнер Сакс.
Райнер Сакс. Фото: Sander Ilvest
  • Исключительно крупный пожар произошел недалеко от аэропорта Санкт-Петербурга
  • В середине прошлого года Россия существенно снизила ядерную риторику, возможно, под давлением КНР
  • Глава МИДа Франции Стефан Сежурне продолжает оказывать психологическое давление на Россию

Лидеры США активно действовали на международном уровне, чтобы предотвратить возможное применение Россией ядерного оружия против Украины. Кроме того, Вашингтон всерьез рассматривал возможность реагирования в случае, если Россия организует подобную атаку, пишет эксперт по безопасности Райнер Сакс, анализируя информацию, опубликованную в американских СМИ.

В американских СМИ как бы случайно появляются истории о том, как руководство США на основе своих разведданных убедилось, что российские лидеры рассматривали возможность применения тактического ядерного оружия против Украины в конце 2022 года, когда Украина добилась больших успехов на передовой. Одним из таких моментов стала потеря Херсона.

На основании этих историй можно сделать вывод, что лидеры администрации США, в свою очередь, активно действовали на международном уровне, чтобы предотвратить возможное применение Россией ядерного оружия. Кроме того, они серьезно рассматривали возможность реагирования на случай, если Россия организует такое нападение.

Это правда, что Россия неоднократно использовала ядерный шантаж против стран Запада в информационных операциях, поскольку Россия убеждена, что страны Запада боятся ядерной угрозы и что лица, принимающие решения, отступают перед лицом этой угрозы. Помимо тактического ядерного оружия при шантаже использовалась и безопасность атомных станций, также к этому жанру относятся непрерывные информационные операции вокруг размещения ядерного оружия в Беларуси.

В середине прошлого года Россия существенно снизила ядерную угрозу, возможно, под давлением Китая. На самом деле нет никаких данных о том, что Россия всерьез рассматривала возможность нападения с использованием ядерного оружия, хотя дискуссии на эту тему, возможно, были. Что касается потери Херсона, то командование российской армии заранее спланировало эту операцию и отступило, избежав очень больших потерь. Поэтому потеря Херсона не стала неожиданностью для российского руководства, и они знали о ее неизбежности уже как минимум за месяц до этого.

Франция оказывает давление

Министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне продолжает оказывать психологическое давление на Россию, поднимая тему возможного направления войск на помощь Украине. Выступления представителей Франции не оставляют сомнений в том, что над содержанием и структурой их посланий проведена серьезная работа. Министр иностранных дел Франции подчеркнул, что стратегически подавить Россию невозможно, если сторонники Украины публично поставят себе границы, за которыми они не будут продолжать свою поддержку.

Вчера в России начала распространяться информация о том, что главком ВМФ России Николай Евменов, находившийся на этой должности с весны 2019 года, освобожден от своих обязанностей. Руководство берет на себя нынешний командующий Северным флотом России. Официального заявления по этому поводу в России не публиковалось, но, учитывая то, что происходит на Черноморском флоте, такая замена была бы ожидаемой.

Вчера исключительно крупный пожар вспыхнул в промышленной зоне вблизи аэропорта Санкт-Петербурга. Возле аэропорта загорелся ангар, назначение которого пока неизвестно. Местные жители сообщили о взрывах и беспилотниках в этом районе.

8 марта Украина потеряла в Донецкой области один истребитель МиГ-29.

Ночные атаки

Российская армия сегодня ночью атаковала в основном южные регионы Украины с помощью 25 иранских беспилотников, из которых украинцам удалось сбить 15. Россия в основном отправляет эти дроны из Крыма над Черным морем, что оставляет украинским ПВО меньше времени для их поражения. На этот раз попадания были в Одессе. Небольшая атака беспилотников произошла и на Харьков, где также были попадания.

Активность наступлений российских войск на фронте вчера оставалась ниже обычного для этого года уровня.

В направлении Сватово и Северодонецка российские войска ограничились попытками атак на Лиман, изменений в ситуации нет.

В районе Бахмута российские подразделения провели несколько атак, но безрезультатно. Потери россиян в ходе их атак, организованных на прошлой неделе, были очень велики, и не исключено, что для их восполнения россиянам придется подтягивать резервы издалека.

Атаки российских сил наиболее активны в Донецкой области. Атаки шли к западу и от Авдеевки, и от Марьинки. В районе Марьинки российские войска пытаются взять под контроль населенный пункт Новомихайловка, но, кроме больших потерь в своих рядах, ничего добиться им не удалось.

На Южном фронте русские части не смогли продолжить активные атаки. В районе Токмака произошло несколько мелких боев. На восточном берегу Днепра российские войска в течение длительного периода времени предпринимали изолированные друг от друга атаки на украинские позиции, но безрезультатно.

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