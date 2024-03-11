«Мы не можем ограничить доступ в посольство тем гражданам РФ, которые желают попасть на его территорию. Что и почему они делают там - это их отношения с государством, гражданами которого они являются», - заявила министр юстиции Латвии Инесе Либиня-Эгнере, комментируя совместную позицию балтийских стран.

Она напомнила, что латвийское законодательство предусматривает уголовную ответственность за оправдание войны. «Поэтому, по сути, мы этой нотой сообщили, что за пределами посольства порядок будет обеспечен, но люди, которые туда пойдут, они, по сути, поддерживают войну», - пояснила Либиня-Эгнере.

Выборы в России и акция «Полдень против Путина»

Президентские выборы в РФ пройдут 15-17 марта. 71-летний Владимир Путин, правящий Россией уже 24 года, намерен переизбраться на пост президента еще на шесть лет. Реальные оппозиционные кандидаты к выборам допущены не были.

Соратники российского оппозиционера Алексея Навального, скончавшегося в середине февраля в колонии за Полярным кругом, призывают россиян прийти на избирательные участки в 12 часов дня и тем самым выразить протест против политики Путина и безальтернативных выборов. Акцию «Полдень против Путина» при жизни поддержал и сам Навальный.

«Важнее всего, что это будет настоящая общероссийская акция протеста, которая пройдет не просто в каждом городе, а в каждом районе каждого города», - написал он в письме, которое его соратники опубликовали 1 февраля. В поддержку этой акции также выступили Михаил Ходорковский, Михаил Лобанов, Максим Резник, Дмитрий Гудков и другие российские оппозиционеры.