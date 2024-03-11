«Боюсь, что следующий срыв будет еще тяжелее». Борющийся с болезнью и зависимостью парень нигде не находит помощи

Эверт (имена изменены – прим. А.С. ) в раннем подростковом возрасте был совершенно нормальным ребенком: любил футбол, много занимался спортом, мечтал отправиться в путешествие с рюкзаком, когда вырастет. Однако, когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, первые перемены в нем стала замечать его мать Анне, работавшая медиком. В то время как ее старший сын пережил подростковый возраст довольно безболезненно, Эверт скорее замкнулся в себе. Он изменился.

«Некоторое время ты все еще думаешь, что это подростковый возраст, но потом звенит тревожный звоночек. Я ходила с ним к трем разным психологам, и все они сказали мне, что это совершенно нормально и пройдет. К четвертому я не пошла. Сегодня я думаю, что мне следовало бороться», – грустит мать.