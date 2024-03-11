Молодой человек, пристрастившийся к марихуане и одновременно страдающий психическим расстройством, лишен возможности пройти стационарное лечение наркозависимости в Эстонии, поскольку никто не может быть уверен, что он не будет представлять опасность для себя или окружающих. И проблема касается не только конкретного случая, но такая услуга недоступна для всех людей с двойным диагнозом.
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«Боюсь, что следующий срыв будет еще тяжелее». Борющийся с болезнью и зависимостью парень нигде не находит помощи
Эверт (имена изменены – прим. А.С.) в раннем подростковом возрасте был совершенно нормальным ребенком: любил футбол, много занимался спортом, мечтал отправиться в путешествие с рюкзаком, когда вырастет. Однако, когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, первые перемены в нем стала замечать его мать Анне, работавшая медиком. В то время как ее старший сын пережил подростковый возраст довольно безболезненно, Эверт скорее замкнулся в себе. Он изменился.