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«Боюсь, что следующий срыв будет еще тяжелее». Борющийся с болезнью и зависимостью парень нигде не находит помощи

Александра Саарнийт
, журналист
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Эверт мог сутками лежать неподвижно в постели, курить марихуану и ни с кем не общаться.
Эверт мог сутками лежать неподвижно в постели, курить марихуану и ни с кем не общаться. Фото: Artur Kuusi illustratsioon

Молодой человек, пристрастившийся к марихуане и одновременно страдающий психическим расстройством, лишен возможности пройти стационарное лечение наркозависимости в Эстонии, поскольку никто не может быть уверен, что он не будет представлять опасность для себя или окружающих. И проблема касается не только конкретного случая, но такая услуга недоступна для всех людей с двойным диагнозом.

Эверт (имена измененыприм. А.С.) в раннем подростковом возрасте был совершенно нормальным ребенком: любил футбол, много занимался спортом, мечтал отправиться в путешествие с рюкзаком, когда вырастет. Однако, когда мальчику исполнилось четырнадцать лет, первые перемены в нем стала замечать его мать Анне, работавшая медиком. В то время как ее старший сын пережил подростковый возраст довольно безболезненно, Эверт скорее замкнулся в себе. Он изменился.

«Некоторое время ты все еще думаешь, что это подростковый возраст, но потом звенит тревожный звоночек. Я ходила с ним к трем разным психологам, и все они сказали мне, что это совершенно нормально и пройдет. К четвертому я не пошла. Сегодня я думаю, что мне следовало бороться», – грустит мать.

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