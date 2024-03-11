Таллиннский административный суд оставил в силе решение о выдаче США криптодельцов Турыгина и Потапенко

Сегодняшними решениями Таллиннский административный суд отклонил апелляции на постановления правительства страны, решившего экстрадировать в США двух граждан Эстонии, обвиняемых в кибермошенничестве и отмывании денег, - Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
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Правительство республики впервые издало соответствующие распоряжения в сентябре 2023 года, однако окружной суд их отменил, придя к выводу, что правительство при издании распоряжений не учло должным образом последствия экстрадиции для соблюдения фундаментальных прав человека. 25 января 2024 года правительство издало новые распоряжения, которыми вновь было решено экстрадировать Ивана Турыгина и Сергея Потапенко.
Помимо Турыгина и Потапенко, жалобу в административный суд подали члены их семей, а также пятеро потерпевших в продолжающемся в Эстонии уголовном процессе в отношении Турыгина и Потапенко. Таким образом, потерпевшие посчитали, что в случае экстрадиции они потеряют реальную возможность реализовать свои претензии к Турыгину и Потапенко.
В апелляциях, поданных в административный суд, заявители исходили, прежде всего, из того, что в экстрадиции Турыгина и Потапенко нет необходимости, поскольку в Эстонии можно с такой же эффективностью провести уголовное разбирательство в отношении предположительно совершенного ими преступления.
Заявители не согласились с мнением властей о том, что рассматриваемое уголовное разбирательство имеет доминирующую связь с Соединенными Штатами. Заявители подчеркнули, в частности, что экстрадиция в США будет непропорциональным ограничением их основных прав.
Среди прочего также указывалось, что в этом случае они фактически теряют возможность встречаться с членами своей семьи, и что в пенитенциарной системе США имеются столь существенные недостатки с точки зрения физических условий содержания, безопасности, а также возможности встреч с родственниками и адвокатами, что человек, оказавшийся там, подвергается бесчеловечному и унизительному обращению. Заявители также отметили, что действия, в которых США обвиняют Турыгина и Потапенко, скорее всего, повлекут за собой вынесение наказания, которое будет дольше вероятной длины их жизни.
Административный суд счел жалобы необоснованными и решил, что правительство собрало достаточно информации о том, в каких условиях окажутся Турыгин и Потапенко в случае их экстрадиции. В отличие от мнения заявителей, административный суд счел, что правительство не торопилось с решением об экстрадиции без необходимости, и что у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.
Суд признал, что определение страны, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности. По мнению суда, правительство республики имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в судебном рассмотрении столь масштабного и по большей части не связанного с Эстонией уголовного дела, в то время как США проявили интерес к рассмотрению дела, направив запрос об экстрадиции.
Административный суд также установил в своих решениях, что возможности пострадавших лиц встречаться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они остались в Эстонии, но правительство имело право занять позицию, согласно которой семейный фактор не перевешивает общественный интерес в экстрадиции лиц.
Административный суд также установил, что данных, полученных правительством из США, достаточно, чтобы утверждать, что в пенитенциарной системе США нет таких систематических недостатков, которые препятствовали бы экстрадиции граждан Эстонии. Суд изучил данные, собранные заявителями, и мнения экспертов относительно тюремной системы США в целом, а также конкретно следственного изолятора, куда, вероятно, поместят Турыгина и Потапенко в случае экстрадиции в Америку, и пришел к выводу, что эти данные указывают на определенные проблемы и недостатки, но такие недостатки в определенной степени характерны для пенитенциарной системы любой страны, в том числе и Эстонии.
Из данных, предоставленных заявителями, также следует, что США занимаются решением проблем и что существуют разумные средства правовой защиты для обеспечения прав задержанных.
Таким образом, административный суд пришел к выводу, что правительство имело право занять позицию, согласно которой общественный интерес в обеспечении исполнения правосудия и эффективное международное сотрудничество перевешивает дополнительное ограничение основных прав Турыгина и Потапенко, связанное с экстрадицией.
Суд занял позицию, что субъективные права потерпевших не могут быть нарушены экстрадицией Турыгина и Потапенко, и поэтому потерпевшие не имеют оснований оспаривать такое постановление. Суд уточнил, что потерпевшие могут при желании подать свои иски в рамках уголовного производства, проводимого в США, а в Эстонии они также имеют право подать иск в уездный суд в рамках гражданского судопроизводства.
Решение административного суда не вступило в законную силу и может быть обжаловано в oкружном суде в течение десяти дней.
Центральная криминальная полиция задержала Турыгина и Потапенко в ходе совместной операции с ФБР США в Таллинне 20 ноября 2022 года. Согласно обвинению, Потапенко и Турыгин создали компанию, которая предлагала людям инвестировать в криптомайнинг, но фактически они использовали деньги, полученные ими, не на развитие криптомайнинга, а для собственных нужд. У компании были сотни тысяч клиентов по всему миру, а возможная сумма ущерба составляет более полумиллиарда евро.
Турыгин и Потапенко, находившиеся под стражей больше года, были освобождены из тюрьмы под электронное наблюдение в середине января.