Таллиннский административный суд оставил в силе решение о выдаче США криптодельцов Турыгина и Потапенко

Административный суд счел жалобы необоснованными и решил, что правительство собрало достаточно информации о том, в каких условиях окажутся Турыгин и Потапенко в случае их экстрадиции. В отличие от мнения заявителей, административный суд счел, что правительство не торопилось с решением об экстрадиции без необходимости, и что у заявителей было достаточно времени и возможностей изложить свои взгляды и возражения.

Суд признал, что определение страны, в которой будет вестись уголовное производство, во многом является вопросом целесообразности. По мнению суда, правительство республики имело право занять позицию, согласно которой Эстонская Республика не заинтересована в судебном рассмотрении столь масштабного и по большей части не связанного с Эстонией уголовного дела, в то время как США проявили интерес к рассмотрению дела, направив запрос об экстрадиции.

Административный суд также установил в своих решениях, что возможности пострадавших лиц встречаться с членами своей семьи в случае экстрадиции значительно хуже, чем если бы они остались в Эстонии, но правительство имело право занять позицию, согласно которой семейный фактор не перевешивает общественный интерес в экстрадиции лиц.