Летевший в Новую Зеландию Boeing 787 резко потерял высоту, пострадали 50 человек

Самолет выполнял рейс LA800 из австралийского Сиднея в новозеландский Окленд и провалился на 100 метров в результате некой технической проблемы, какой именно - не сообщается.

«Людей подбросило в воздух, потому что они не были пристегнуты ремнями безопасности», - рассказал один из пассажиров новозеландскому радио.

«Некоторые серьезно пострадали, - подтвердил другой пассажир, - люди были по-настоящему напуганы».

В авиакомпании сообщили, что самолет приземлился в аэропорту Окленда по расписанию, и добавили, что сожалеют о случившемся.

После посадки к самолету прибыло более 10 карет скорой помощи, которые оказали помощь пострадавшим.

«Наши экипажи осмотрели и оказали помощь примерно 50 пассажирам, причем один был в тяжелом состоянии, а остальные - в состоянии средней тяжести, а также с мелкими травмами, - сказал представитель скорой Джерард Кэмпбелл. - 12 человек были отправлены в больницу».

Комиссия по расследованию происшествий на транспорте Новой Зеландии заявила, что собирает дополнительную информацию, чтобы принять решение о том, стоит ли начинать расследование.

Авиакомпании советуют пассажирам оставаться пристегнутыми ремнями безопасности на протяжении всего полета на случай нештатных ситуаций.